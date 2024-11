E-Work, partenza sprint: "Non montiamoci la testa"

"Questo è il miglior gruppo dal lato umano e il più unito che abbiamo avuto da quando siamo in serie A1 e il campo lo sta dimostrando". Mario Fermi (foto) non può che essere felice della prima parte di stagione della sua E-Work, che ha ottenuto tre vittorie in cinque gare, probabilmente più di quelle che molti critici in estate avevano pensato potesse conquistare in tutta la stagione. "Abbiamo vinto le partite alla nostra portata – spiega Fermi – perché Schio e Sesto San Giovanni hanno confermato di essere nettamente superiori. All’esordio con Brescia è arrivata una vittoria che in pochi si aspettavano, mentre con Battipaglia abbiamo vinto più agevolmente che contro Villafranca, dove abbiamo rimontato 19 punti in meno di un quarto: proprio quella gara ha mostrato quanto le ragazze siano unite e lottino sempre. Siamo una squadra giovane che avrà sicuramente degli alti e bassi e molte scommesse che abbiamo fatto in estate devono ancora essere vinte, ma sono davvero contento. Le straniere si sono ben inserite, le senatrici stanno facendo crescere le giovani che mostrano di voler imparare. Meglio di così non potrebbe andare: restiamo però con i piedi per terra".

Nessuno infatti vuole fare voli pindarici, anche se la strana formula del campionato, permette alle squadre che conquistano la salvezza diretta di disputare anche i playoff, visto che sono le ultime tre a partecipare agli spareggi promozione. "Il nostro obiettivo resta la salvezza che vorremmo conquistare senza passare dai playout. Fino ad ora abbiamo avuto anche un buon calendario che ci ha permesso di affrontare squadre alla nostra portata e ora arriveranno gli impegni più difficili dove dovremo farci trovare pronti. Il campionato è molto corto e questi sei punti sono già importanti, ma fino a Natale ci attendono gare non semplici: dovremo provare a vincere quelle contro squadre contro cui possiamo competere, anche se hanno un budget superiore al nostro. Mi piacerebbe togliermi lo sfizio di compiere un exploit, ovvero di battere una avversaria di livello superiore, e secondo me possiamo riuscirci. Fondamentale sarà continuare a lavorare con lo stesso entusiasmo e la stessa intensità mostrati fino ad oggi". Uno dei segreti dell’E-Work è Seletti che ha dato subito una identità di gioco.

"Paolo si è costruito un roster giovane come voleva e con giocatrici adatte alla sua pallacanestro, mentre lo scorso anno era arrivato all’ultimo e alcune scelte di mercato erano già state fatte. Lui e Sferruzza stanno lavorando molto bene anche a livello giovanile e credo che l’aver puntato su una squadra giovane che ha sempre dato il massimo sin dalla prima amichevole, l’abbia resa ancora più simpatica ed infatti il pubblico le sta volendo molto bene, sostenendola con ancora più calore rispetto agli anni scorsi". L’E-Work ritornerà in campo domenica 24 novembre al PalaBubani contro Venezia, un lungo stop dovuto alle qualificazioni delle nazionali all’Europeo del 2025, e al turno di riposo che avrà domenica 17. L’unica giocatrice impegnata in impegni internazionali è Parzenska, convocata dalla Polonia.

Luca Del Favero