E-Work, sei la sorpresa: "Ci stiamo divertendo"

Divertimento. È questa la chiave dell’incredibile stagione dell’E-Work, sesta in classifica con un bottino di dieci punti e soprattutto con tutti gli scontri diretti vinti da inizio stagione. "Con Sassari abbiamo dato tutto sin dalla prima azione ed è stato molto divertente giocare questa partita", ha sottolineato Marie Reichert, autrice di 20 punti, nel post gara di domenica, confermando quando la coesione sia davvero l’arma in più delle faentine.

La crescita del gruppo si è vista anche dalle prestazioni delle singole, perché se da un lato ci sono le stelle come Fondren, autrice domenica di una incredibile ‘tripla doppia’ con 17 punti 10 assist e 14 rimbalzi, Reichert e Roumy, anche le ‘seconde linee’ stanno iniziando a dare un contributo importante ed infatti ora Seletti ha davvero tante soluzioni tattiche a disposizione. Porcu si sta confermando un ottimo cambio in cabina di regia, Turel ha maggiore fiducia al tiro e Jakpa sotto canestro si sta facendo valere a suon di rimbalzi. Si attende solo Fantini, ancora alle prese con problemi fisici, e il rientro di Brzonova, assente domenica per un problema al ginocchio, ma già rivelatasi più volte una pedina determinante nei meccanismi di gioco.

Adesso però non bisogna soffrire di vertigini in una classifica più che positiva. Il vantaggio sulla nona, che è Battipaglia, è di due punti e vincendo domenica in trasferta lo scontro diretto, si metterebbe un’ipoteca sui playoff. Da non fallire sarà anche la gara di sabato 1 febbraio a Villafranca, ultima con due punti e ormai lontanissima dalle faentine.

l.d.f.