E-Work Serve un altro segnale di forza

Riuscirà l’effetto PalaBubani a spingere l’E-Work alla vittoria del terzo scontro diretto della stagione? Le faentine sono attese domani alle 18 da una sfida molto delicata conto l’Alpo Villafranca delle ex Soglia e Spinelli, squadra in lotta per la salvezza che ha iniziato molto bene la stagione. Il bottino raccolto fino ad ora in tre gare giocate (ha già osservato il turno di riposo) è di una sola vittoria ottenuta con Battipaglia, ma anche al cospetto di corazzate come Campobasso e Venezia si è fatta valere nonostante le scontate sconfitte.

Un ruolino di marcia che deve tenere alta l’attenzione dell’E-Work, perché dopo i successi con Battipaglia e Brescia, vincere domani sarebbe un ulteriore segnale di forza dato alle avversarie, ma soprattutto porterebbe altri punti pesanti in vista di un mese di novembre dove affronterà Sesto San Giovanni e Venezia, entrambe in casa. La preparazione match di domani non ha avuto intoppi, con la sola Cappellotto che non si è allenata ad inizio settimana a causa di un virus intestinale.

Le prime quattro giornate di campionato hanno mostrato che Roumy e Reichert sono state scelte vincenti come si vede anche dalla classifica marcatrici dove la francese è seconda con 19,75 punti di media segnata e la tedesca terza con 18,75. Oltre a loro si sta ben comportando anche Fondren che sta avendo il ruolo di leader che le era stato chiesto in estate. La playmaker è fondamentale nell’attaccare il canestro con le sue penetrazioni e nell’innescare le compagne e molto interessante è stata la novità tattica presentata con Battipaglia con Porcu playmaker e la statunitense guardia, posizione che le ha dato maggior libertà di segnare. Contro le campane è stata una delle chiavi del match e potrebbe esserlo anche contro Alpo pur se dovrà pensare anche al lato difensivo viste le doti da tiratrice della sua playmaker Moriconi.

Un buon avvio di stagione lo ha avuto anche Brzonova, abile a trovare la giocata giusta al momento giusto, ma è stata la crescita di Franceschelli una delle sorprese più belle. La capitana si è infatti ritrovata nella ‘versione rifinitrice’ come la chiama coach Seletti, che esalta le sue qualità nel servire gli assist e nel prendersi buone soluzioni in attacco. È infatti la migliore della squadra nella media assist con 4,5 a gara quasi come Fondren che è invece una specialista.

Luca Del Favero