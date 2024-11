E-Work, stasera la Geas: "Sfavoriti, ma occhio..."

La nobile decaduta contro la rivelazione del campionato. Nessuno poteva prevedere che E-Work e Geas Sesto San Giovanni si affrontassero con una classifica che vede le faentine a sei punti e le lombarde con una sola vittoria, ma il campo in questo primo mese di campionato ha stravolto i pronostici estivi. Merito dell’E-Work, ma la gara di oggi alle 20.30 al PalaBubani resta comunque molto insidiosa, proprio perché il Geas vuole rialzare la testa dopo un avvio di stagione non semplice, in cui si è dovuta dividere tra campionato ed Eurocup. Di sicuro a questo incontro arrivano meglio le faentine dal lato mentale, attese dall’ultimo match prima di una lunghissima pausa che tra il turno di riposo e gli impegni delle nazionali, la faranno ritornare in campo domenica 24 novembre "Con il Geas è la prima di una serie di cinque gara che chiuderanno il girone d’andata in cui partiamo chiaramente sfavoriti, almeno sulla carta – spiega coach Paolo Seletti (foto Tedioli) –, ma abbiamo già dimostrato di poter fare i passi che servono per sovvertire qualche pronostico. Sesto San Giovanni è una grande squadra che ha costruito un roster con dieci giocatrici nelle rotazioni per poter giocare anche in Eurocup e ha davvero tanta qualità. Tra le italiane ci sono Conti, Conte, Barberis, Trucco e Spreafico, a cui sono molto legato avendola vista crescere a Costa Masnaga. È una grande tiratrice e temo il fatto che mercoledì in coppa abbia tirato con l’1/7 da tre, perché simili statistiche non le ripete due volte consecutive. Come straniere hanno Makurat, che è un’ala strepitosa, Gwathmey, un quattro tattico che è stata per molti anni una delle migliori marcatrici dell’A1 e la coppia Moore e Gustavsson sotto canestro, con la statunitense che è una delle migliori pivot del campionato".

Interessante sarà anche la sfida in panchina, perché Cinzia Zanotti ha sempre fatto disputare al Geas ottimi campionati ed è una delle migliori allenatrici dell’A1. "Stimo molto Zanotti che propone una pallacanestro controllata basata sui pick&roll e sull’atletismo. È un gioco semplice e non amano correre, ma sono molto brave a leggere il gioco. Bisognerà giocare una partita perfetta per limitare Moore e fondamentale sarà l’attenzione difensiva. Servirà un approccio ben diverso da quello con Villafranca".

Luca Del Favero