E-Work subito in palla. E domani c’è Villafranca

E-Work Faenza

68

Omeps Battipaglia

64

E-WORK FAENZA: Milanovic 4, Brzonova 2, Turel 4, Fondren 17, Jackson 16, Cappellotto 2, Roumy 17, Ciuffoli 2, Scekic 4.

OMEPS BATTIPAGLIA: Drake 7, Cupido 9, Seka 8, Potolicchio 10, Rete 3, Padic 7, Benzon 20. All.: Serventi

Più forte delle assenze, l’E-Work Faenza si aggiudica il Memorial Fabrizio di Flavio superando di misura, 68-64, l’Omeps Battipaglia. Un risultato che sicuramente porta grande entusiasmo in casa Faenza visto che la vittoria è arrivata nonostante cinque assenze: un segnale che il gruppo ha sicuramente carattere e che su questo potrà contare anche in campionato. Coach Paolo Seletti, che ha recuperato all’ultimo Brzonova, ha dovuto fare a meno di Jakpa e Fantini, entrambe ‘stiratesi’ e recuperabili non prima di una decina di giorni, di Reichert, in Mongolia con la nazionale tedesca per il Mondiale Under 23 di 3x3, di Rachele Porcu, messa ko da una distorsione alla caviglia e di Franceschelli, laureatasi ieri a Bologna in economia e commercio curriculum economia e management.

Nell’amichevole casalinga di domani al PalaBubani contro Alpo Villafranca (palla a due alle ore 19) rientrerà la ‘neo dottoressa’ e forse l’acciaccata Porcu. Seletti potrà dunque avere una versione più ’realistica’ del team.

Spunti interessante sono arrivati dal trio Fondren – Roumy - Jackson con la pivot statunitense che ha esordito molto bene in maglia faentina segnando 16 punti e facendosi valere sotto canestro. Domani dunque si torna in campo contro Alpo e anche in questa occasione i tifosi potranno abbonarsi, come già accaduto la scorsa settimana in occasione del test con Livorno.

Il costo dell’abbonamento Gold è di 110 euro, mentre quello ridotto (Under 18, Over 65 e genitori dei tesserati Faenza Basket Project e Raggisolaris Academy) ne costa 95 euro. A tutti coloro che si abbonano verrà regalata la maglia del tifoso. Il prezzo del singolo biglietto è invece di 12 euro l’intero e di 10 euro il ridotto.

Entrano con il biglietto omaggio e tesserati Faenza Basket Project e Raggisolaris Academy.

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico: 348-5624420.

Luca Del Favero