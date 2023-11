E-Work, testa a Schio. Tagliamento ancora out

Ricaricate le batterie con la sosta per le nazionali impegnate nelle qualificazioni agli Europei del 2025, l’E-Work è pronta a tuffarsi nuovamente nel campionato. Le faentine ritorneranno in campo venerdì alle 20.30 al PalaBubani contro Schio (anticipato programmato su richiesta delle venete visti gli impegni di Eurolega), partita che sulla carta pare a senso unico per le scledensi, ma l’E-Work in questo avvio di stagione si è esaltata soprattutto con le big, giocando sempre ottime gare. Sarà ancora assente Tagliamento, che si spera possa recuperare per domenica 26 per la trasferta di Campobasso, ma più che della sua assenza, le faentine dovranno evitare i tanti alti e bassi mostrati contro Battipaglia, squadra che ha rischiato di vincere dopo aver rimontato 16 punti schierando una sorta di Under 20, dato che a Faenza mancavano ben tre straniere. Venerdì l’E-Work inizierà un ciclo di gare che la vedrà impegnate sei volte in poco più di un mese. Dopo il match con Schio ci sarà la trasferta a Campobasso del 26 poi il match interno con Sesto San Giovanni di domenica 3 dicembre e la trasferta a Roma del 10. Domenica 17 al PalaBubani arriverà Sassari per l’ultimo impegno casalingo del 2023 e mercoledì 20 ci sarà il match a Ragusa che chiuderà il girone d’andata delle faentine, visto che nel weekend del 2324, quando si giocherà l’ultima giornata, riposeranno. Ad inizio gennaio ci sarà invece il primo turno di Coppa Italia in gara unica. L’E-Work si allenerà al completo da oggi con il rientro di Cvijanovic, unica ad aver preso parte alle qualificazioni agli Europei. Con la sua Slovenia ha perso la prima gara 51-70 in Ungheria e vinto la seconda in casa con la Bulgaria (78-63), giocando 4,5 minuti di media e non segnando punti.

Luca Del Favero