Eccellenza - L’anticipo. Castelnuovo. Che scivolone!. Ko al "Nardini»

Castelnuovo 0 Pontebuggianese 2

CASTELNUOVO: Biggeri, Ramacciotti (32’ st Satti), Lunardi, Leshi, Rossi (16’ st Gabrielli), El Hadoui, Fall (34’ st Filippi), Cecchini, Campani (43’ st Fruzzetti), Grassi, Camaiani (43’ st Magera). (A disp.: Nucci, Ceccarelli, Bonaldi, Tocci). All.: W. Vangioni.

PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Martinelli, Aiazzi, Prati, Palmese, Kapidani, Asara (43’ st Birindelli), Provinzano, Granucci (45’ st Sordi), Sgherri, Fantini (32’ st Sali). (A disp.: Calu, Sanzone, Ferrari, Bellandi, Gargani). All.: Vettori.

Arbitro: Bernardini di Piombino.Reti: 24’ pt e 35’ st Granucci; ammoniti: Sgherri, Granucci, Vangioni, El Hadoui.

CASTELNUOVO - Inaspettato scivolone interno contro il Pontebuggianese che, con due tiri in porta, un gol per tempo e con Granucci in grande spolvero, si è portato a casa i tre punti.

Il Castelnuovo è partito subito a spron battuto e, al 15’, su angolo di Grassi, Lunardi sfiora il gol. Al 24’ pasticcio difensivo gialloblu su uno spiovente e Granucci, ben appostato, porta in vantaggio i suoi gelando il "Nardini". I garfagnini continuano ad attaccare e, al 30’, Grassi colpisce la traversa.

Nella ripresa continua il possesso palla di capitan Cecchini e compagni, ma, nelle conclusioni, trovano sempre il portiere Rizzato in gran forma o il corpo di qualche difensore. Al 2’ affondo di Campani e la difesa mette in angolo. Al 4’ tiro di Camaiani e Rizzato fa vedere la sua bravura. Al 5’ rovesciata in area di Camaiani e Rizzato para ancora. Al 10’ ci prova Sgherri, ma il pallone viene ribattuto. Al 20’ ancora Camaiani al tiro, ma Rizzato ancora una volta si oppone. Al 22’ punizione di Grassi da circa 25 metri: il portiere non trattiene, ma un difensore allontana. Al 26’ continua l’assedio gialloblu, con il difensore Ramacciotti che, di testa, però, conclude alto. Al 28’ fugge in contropiede Fantini, contrastato con vigore da Biggeri in area: l’arbitro lascia proseguire. Al 30’ ancora il Castelnuovo in avanti con Cecchini: testa, alto.

Poi, al 35’, altra doccia fredda per la tifoseria locale. Granucci, in contropiede, fa tutto da solo: evita due difensori e, con un rasoterra, supera Biggeri. Si toglie la maglia e, per lui, è inevitabile il cartellino giallo. Ancora i gialloblu a testa bassa; ma le conclusioni di Campani e El Hadoui sono vane.

Dino Magistrelli