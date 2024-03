Eccellenza. Sui social un video per incitare il Tolentino. C’è da riscattarsi dopo due battute a vuoto

"Una squadra che ha carattere può riuscire a battere una con più talento. Ebbene io ci credo, e voi non siete la squadra senza talento qui. E vi giuro che non sarete mai più una squadra senza grinta. Dobbiamo ritrovare di nuovo l’anima di questa squadra. L’anima che trascinò i grandi giocatori degli Eagles, che non scendevano in campo solo per se stessi, ma giocavano per una città. La gente di Philadelphia ha sofferto, voi siete il loro conforto in tempi come questi. Voi date loro la speranza, vinciamone una per loro...". Sono le parole tratte dal film "Invincible" ("Imbattibile", uscito nel 2006 negli Stati Uniti per raccontare una storia vera di football degli anni ‘70), che la società cremisi ha scelto per accompagnare le immagini dei giocatori del Tolentino mentre entrano in campo: un video, al rallentatore, "postato" sui canali social del Club per "caricare" i ragazzi di mister Matteo Possanzini in vista della trasferta di domani sul campo dell’Urbania, dopo la doppia sconfitta maturata contro Maceratese e Urbino. È un momento difficile per la formazione cremisi, senza dubbio, e i tifosi si aspettano un pronto riscatto per chiudere con orgoglio un campionato di Eccellenza vissuto, fin dall’inizio, fra alti e bassi. Mancano cinque turni al termine della stagione e ci sono 15 punti in palio da conquistare, serve però ritrovare le giuste motivazioni.

Nel frattempo giungono buone notizie dal settore giovanile. La rappresentativa Under 15 delle Marche, nell’ultima amichevole prima del Torneo delle Regioni, ha affrontato a Cattolica la squadra di pari età dell’Emilia Romagna e ha vinto la sfida 2-0 grazie a una splendida doppietta del promettente attaccante del Tolentino, Paolo Cicconetti, uno degli elementi più interessanti del vivaio. Ottima è stata anche la prestazione del portiere cremisi Marco Della Ceca.

m. g.