Ecco la nuova geografia della pallacanestro della nostra provincia. Basket 2000 regina delle minors, ’solo’ quattro squadre in Serie C La stagione delle "minors" nel basket reggiano si è conclusa con la vittoria della Bmr Basket 2000 in Serie C e il triangolare retrocessione. La Bmr Basket 2000 rappresenterà la provincia in Serie B, mentre si riduce il contingente in Serie C. Tre squadre reggiane partiranno in DR1, mentre DR2 vedrà una folta rappresentanza.