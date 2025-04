Empoli trionfa su Gazzada e accede ai play-off: vittoria decisiva per Use Computer Gross

use empoli

75

gazzada

54

USE COMPUTER GROSS: Giannone 9, Regini, Baccetti 7, Sesoldi 13, Rosselli 5, Ramazzotti, De Leone 4, Mazzoni 14, Quartuccio 3, Tosti 4, Cerchiaro, Maric 16. All.: Valentino.

BASKET SETTE LAGHI GAZZADA: Aliverti, Cassinerio 4, Mina 4, Tannoia 2, Pesenato 8, Veronesi 2, Pisoni 3, Dell’Acqua 13, Dagri 3, Gaye 7, Carnelli, Lovato 8. All.: Bianchi.

Arbitri: Zanzarella di Rapolano Terme e Pampaloni di Terranuova Bracciolini.

Parziali: 21-9; 38-30; 62-42.

EMPOLI – Missione compiuta. L’Use Computer Gross batte al Pala Sammontana Gazzada, nella penultima giornata dei Play-in Gold, e centra per il secondo anno di fila l’accesso ai play-off. Entrati con appena 6 punti in questa seconda fase, i biancorossi hanno vinto sette delle 11 partite disputate raggiungendo un traguardo sul quale in pochi avrebbero scommesso. Venendo al match l’avvio empolese non è dei più spumeggianti ma, una volta messa la testa avanti (6-4), l’Use allunga subito con Mazzoni, Maric e tre triple di Quartuccio, Maric e Sesoldi (17-7). Al primo riposo siamo 21-9 ed a quel punto l’Use mette in folle consentendo ai lombardi di tornare sotto (27-22). Ci pensa Maric poi a mandare le squadre nello spogliatoio sul 38-30, con una tripla quasi da metà campo.

Nel terzo quarto Rosselli sale in cattedra con cinque punti che valgono il 43-32, mentre Mazzoni firma il 50-35. Quando Baccetti spara la sua prima tripla per il 53-35, si capisce che ormai c’è solo da arrivare alla fine. Sull’ultima azione di Gazzada nel terzo parziale, la Computer Gross stringe in difesa ed impedisce il tiro ai lombardi. Baccetti fa partire la transizione e, a fil di sirena, serve Mazzoni che la mette dall’arco (62-42 al 30’). Gli ultimi dieci minuti trascorrono senza problemi con coach Valentino che da spazio anche ai giovani. Finisce 75-54 con un Pala Sammontana assai gremito in tripudio. Adesso ultima gara di questa seconda fase e poi sotto con i play-off promozione.