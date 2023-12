En plein per le giovanili 4 Torri. Successo per under 14 e 17

Una settimana perfetta per la Despar 4 Torri: tutte le squadre scese in campo nell’ultimo turno dei rispettivi campionati, dal minibasket alla prima squadra, hanno portato a casa la vittoria, per un totale di sei successi. La settimana si apre nel migliore dei modi con l’Under 14 di coach Pasetti, impegnata al Pala 4T

contro l’imbattuta Vis Trebbo in una gara equilibratissima. Le due squadre disputano un primo quarto testa a testa, con i bolognesi che la spuntano di sole tre lunghezze; la sfida rimane tiratissima nei successivi due periodi, e la Vis Trebbo allunga ancora.

L’ultimo parziale inizia in salita per la Despar, che perde per raggiunto limite di falli il suo miglior marcatore Obaseki (21 punti), seguito poco dopo da Chiarolanza (10). I granata non alzano però bandiera bianca, e con Chirica (18) e Magnoni (11) si portano in vantaggio a un minuto dalla fine: sul filo della sirena arriva però il canestro del pareggio degli ospiti. Il primo overtime termina in parità, i giocatori sono ormai stremati e le squadre decimate dai falli; la Despar rimane lucida e Chirica mette la zampata decisiva sul match: al termine dei due supplementari, i granata si aggiudicano l’incontro 65-63. Vittoria importante anche per l’Under 17 Silver di coach Villani, che non lascia scampo alla Scuola Basket Ferrara nella stracittadina: in casa dei bianconeri il derby termina 54-82 in favore della Despar, che chiude con quattro giocatori in doppia cifra (Bighi 22, Bassi 15, Agasi 12, Gorobei 10) e si aggiudica la seconda vittoria consecutiva. Secondo successo in fila anche per l’Under 19 Gold, che dopo una settimana “sabbatica” per il rinvio della gara di Argenta, affronta lo scontro diretto contro il Meteor Renazzo. I granata disputano un primo periodo dalle percentuali alte, con Ghirelli e Milosavljevic e vincono 80-70.