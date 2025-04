Endiasfalti Agliana ai playoff, Valentina’s Bottegone salva in Serie C

L’impresa sfiorata e quella realizzata. Fanno festa assieme Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone. La prima, pur soccombendo di misura con la capolista Montevarchi (76-74 al Pala Capitini), festeggia l’ingresso ai playoff come quarta classificata: al primo turno giocherà contro l’Union Prato e, in caso di qualificazione, affronterà la vincente del confronto tra Montevarchi e San Vincenzo. La seconda vince in modo autorevole con i Dragons Prato, seconda forza del torneo di serie C, alla "Toscanini", cogliendo il nono posto in graduatoria, che significa salvezza senza post-season. Tutto questo grazie anche alla caduta di Sansepolcro a San Vincenzo e allo scivolone di Fucecchio contro il Cus Firenze.

I neroverdi aglianesi approcciano la gara in maniera straordinaria nonostante le pesantissime assenze di Rossi e Nieri, arrivando anche a +12. Prima della rimonta della capolista, che s’impone nel finale punto a punto.

Contro la squadra della "bandiera" Edoardo Banchelli, alla prima da avversario come coach, la sfida è equilibrata: alla fine è 73-67 per Bottegone. Top scorer Daniel Catalano, tornato decisivo nel momento del bisogno. "Abbiamo disputato una super partita", esulta coach Maurizo Milani.

Gianluca Barni