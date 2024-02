Era vicepresidente, oggi socio della Pallacanestro 2.015: "Un errore, ho le carte». Analoga sorte per Valgimigli. Geppo Fabbri inibito: "I Tigers? Non c’entro»

È caduto dalle nuvole Giuseppe Fabbri, conosciuto in città con il soprannome di ‘Geppo’, uno degli otto soci della Fondazione proprietaria della Pallacanestro 2.015, alla notizia della sua inibizione da parte della Fip (Federazione italiana pallacanestro) da ieri al 10 febbraio 2025: la sanzione è scattata in qualità di vicepresidente dei Tigers, la società appena esclusa dal campionato di serie B interregionale. Nata a Forlì, ha sfiorato la promozione in A2 con Cesena e ha giocato gli ultimi due campionati a Cervia.

Analogo provvedimento – entrambi motivati, secondo la Fip, da "violazione dei principi di lealtà e correttezza" – ha colpito Giampiero Valgimigli, citato come "presidente" (contattato nei giorni scorsi, il medico forlivese aveva ribadito la propria estraneità al club fin dal 2022).

"È una situazione davvero assurda – spiega Fabbri (nella foto) – semplicemente perché io sono uscito dalla società dal 1° giugno 2022, come testimonia l’atto sottoscritto a Forlì di fronte al notaio Cristina Scozzoli, occasione nella quale era presente anche il presidente Giampiero Valgimigli. Io con i Tigers non c’entro più nulla da quel giorno. Certo è che quando ho letto della mia inibizione sono stato a dir poco sorpreso". Allora cosa può aver determinato un fatto simile? "Una disattenzione o una dimenticanza da parte della società che non ha comunicato al comitato della Fip dell’Emilia Romagna la mia uscita definitiva dal club. Ripeto: dal 1° giugno 2022. Fatto che fra l’altro risultava anche dalla visura camerale riguardante la società Tigers".

Ci possono essere conseguenze? "Ne sto discutendo con il mio avvocato e con il commercialista che mi stanno seguendo, ma non dovrebbe succedere nulla e per me non dovrebbero esserci conseguenze di alcun tipo". Resterà quindi socio della Pallacanestro 2.015: "Certamente sì. Non sono un tesserato e quindi potrò continuare a essere uno dei soci del club e seguire e sostenere la squadra al Palafiera".

Stefano Benzoni