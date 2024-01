Esame in trasferta. La capolista Halley attesa a Senigallia: tenere a distanza la terza della classe

Quinta giornata di ritorno per il campionato di serie B interregionale: la Halley Matelica, reduce dalla sconfitta interna contro il Bramante Pesaro, gioca alle 18 di domani in trasferta contro la Pallacanestro Senigallia, terza in classifica con 20 punti all’attivo, assieme al Loreto Pesaro. I ragazzi di coach Antonio Trullo sono da soli in testa alla classifica con 24 punti, a +2 dal Bramante. In questo derby vogliono immediatamente riscattarsi della sconfitta subita domenica per proseguire così la loro marcia verso la seconda fase della stagione, quando peseranno molto i punti ottenuti contro le dirette avversarie di questo girone.

All’andata la sfida fu davvero emozionante ed equilibrata: finì 87 a 81 per i matelicesi, spronati da Mariani (23 punti) e Riccio (foto, 17). Sull’altro fronte fecero canestri importanti soprattutto Landoni e Brigato, entrambi autori di 19 punti.

Il match di Senigallia apre una settimana molto delicata per la Halley, attesa poi dal turno infrasettimanale di mercoledì 17, in casa, contro la Virtus Civitanova (che viaggia attualmente con 12 punti in classifica); seguirà poi la trasferta sul parquet dorico della Cab 1968 Ancona (fornazione fanalino di coda del raggruppamento avendo finora messo 6 punti soltanto nel carniere).

