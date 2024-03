Esame International: scontro per la salvezza. Grifo, ostacolo 4 Torri

Chiuso il capitolo derby che ha visto l’International fare sua anche la sfida di ritorno nei confronti dei rivali cittadini della Grifo, si torna subito in campo nel girone B del campionato di Divisione Regionale 1, con l’ottava giornata di ritorno, ormai a tre quarti di torneo. Entrambe le due imolesi torneranno in campo nella giornata di sabato. Comincia alle 18,30 la Grifo che tra le mura amiche del PalaRuggi affronterà l’impervia sfida contro il Despar 4 Torri Ferrara, terza forza del girone con una striscia aperta di dieci vittorie consecutive (all’andata imolesi sconfitti 85-62). Palla a due alle 20,30 invece in trasferta per l’Easy Car International, che affronterà il Castel San Pietro 2010 al palasport di viale Terme in una sfida che può valere tanto per staccare un avversario diretto nella lotta playout (entrambe a pari punti a quota 18), anche alla luce della vittoria biancorossa all’andata (85-56 per l’International).

l.m.