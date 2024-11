Esame per la capolista: "Recanati, gara insidiosa"

"È una partita che serve a noi per allungare il momento positivo dei risultati e alla Virtus Civitanova per cancellare la sconfitta interna con Porto Recanati". Luca Di Chiara, coach della capolista Recanati, parla del match di domani. "Ci attende – aggiunge – un match insidioso perché i civitanovesi hanno dimostrato di poter stare a un certo livello". Recanati è in testa e mantenere la vetta può mettere pressione. "La pressione ce la mettiamo addosso noi, ma è una pressione sana perché è quella che ci spinge a migliorare". Ed ecco la ricetta per mettere in difficoltà gli avversari. "Dobbiamo provare – risponde Di Chiara – a pareggiare il loro atletismo e la dinamicità, perché la squadra ospite è più giovane e molto più atletica. Poi dovremo puntare sulle nostre qualità". In estate le squadre hanno disputato un test. "È stata una gara dai due volti. Abbiamo iniziato molto bene, poi abbiamo sofferto il loro atletismo, ma era un periodo in cui avevamo caricato molto in allenamento, come del resto anche loro. Ne è passato di tempo da allora e quel test lascia il tempo che trova".

Le partite dell’ottava giornata del campionato di B interregionale, girone E. Oggi. Bramante Pesaro-Roseto (ore 17.30). Domani alle 18: Loreto Pesaro-Matelica (ore 17), Valdiceppo-Ozzano, Recanati, Virtus Civitanova, Teramo a Spicchi-Olimpia Castello, Senigallia-Attila Jr Porto Recanati.

La classifica. Recanati 10; Valdiceppo, Matelica 8; Bramante Pesaro, Loreto Pesaro, Ozzano, Senigallia 6; Olimpia Castello, Bk 20.20 Roseto 4; Teramo a Spicchi 2.