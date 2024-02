Esame per l’Halley Thunder. Oggi arriva la capolista

È il giorno del big match Matelica-Udine: quarta contro prima in classifica, a partire dalle 18.30 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. La Halley Thunder è reduce da tre successi di fila, la capolista Women Apu Delser Crich addirittura da otto vittorie consecutive. Una grande sfida, con le matelicesi che proveranno a ripetere le "imprese" già compiute quest’anno contro l’altra leader del girone, il Roseto, battuta due volte dalle matelicesi, l’ultima delle quali appena venti giorni fa. Servirà però una gara perfetta, anche perché di fronte c’è un quintetto robusto e talentuoso, che all’andata superò Matelica 77-63. Tra le friulane, i numeri mettono in evidenza le prestazioni delle ali Chiara Bacchini (11,3 punti) e Alice Gregori (11,2 punti con il 44% da tre) e delle lunghe Kintala Katshitshi (11,7 punti e 8.4 rimbalzi) e Adele Cancelli (7,9 punti e 7,5 rimbalzi), orchestrate dalla regista Giorgia Bovenzi (11,7 punti e 2,9 assist). Sarà assente invece la forte Sara Ronchi, infortunata da dicembre. "Udine – dice il coach Domenico Sorgentone – è una formazione di altissimo livello, dal punto di vista fisico e atletico è probabilmente la più "tosta" del campionato. Da parte nostra, comunque, non è la prima volta che affrontiamo una squadra così forte come quella friulana. Sarà fondamentale la nostra prestazione, dovremo giocare al meglio per liberarci dalla loro ostica difesa, ogni piccolo particolare potrebbe fare la differenza".

Arbitrano l’incontro Mirko Di Franco di Bergamo e Antonio Maremma di Gorla Minore. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Thunder e in condivisione sulla pagina Facebook della società.

m. g.