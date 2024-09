Esame Rimini per la Sella. Match contro l’ex Tomassini

Primo test amichevole contro una pari categoria, l’ambiziosa Rimini dell’ex Tomassini, oggi alle 17.30 alla Baltur Arena, e grande curiosità attorno alla Sella Cento oggi pomeriggio, dopo le amichevoli precedenti contro Ferrara e Mestre. D’accordo, è soltanto precampionato, mancano più di venti giorni al via della stagione, e gli assenti da ambo le parti non mancheranno (in casa biancorossa saranno ancora fuori precauzionalmente Tamani, Tanfoglio e Berdini, mentre i romagnoli non potranno ovviamente contare sull’americano appena tesserato, il veterano Gerald Robinson, oltre ad Anumba e con Bedetti, è in forte dubbio), ma la curiosità cresce, di vedere i progressi e le caratteristiche del gruppo di Di Paolantonio. Fari quindi sull’inserimento dei due Usa, Davis ed Henderson, sulla ripresa post infortunio di Benvenuti o sulla condizione fisica del veterano Delfino, mentre in regia oggi bisognerà chieder gli straordinari a Nobile, in assenza di alternative, adattando varie situazioni tattiche alla bisogna.

La stagione è alle porte anche per il settore giovanile. Il Minibasket della Benedetto XIV è felice di invitare ragazze, ragazzi, famiglie interessate agli Open Day ufficiali.La Baltur Arena sarà aperta dalle 18.30 fino alle 19.30 il 10 e 12 settembre.

I ragazzi saranno invitati a partecipare ad un allenamento conoscitivo, di gioco, all’interno del quale ci sia la possibilità di entrare in contatto con potenziali compagni e istruttori. I genitori interessati, nel frattempo, potranno rivolgersi ad allenatori e dirigenti, a loro completa disposizione. Si consiglia ai partecipanti di portare un abbigliamento sportivo, una borraccia d’acqua e un paio di scarpe da ginnastica di ricambio, così da non entrare sul parquet con le stesse da esterno. Per qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattare il numero 349-5250831.