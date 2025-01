Esami Andrea Costa e Virtus cercano risposte

Un primo vero scontro diretto attenderà questa sera l’Andrea Costa nella sfida contro Capo d’Orlando. Al PalaFantozzi alle 20:45 (arbitri Parisi e De Giorgio) i biancorossi affrontano la formazione siciliana, appaiata alla stessa Up in classifica a quota 22 punti, nel primo turno infrasettimanale del girone di ritorno. "Iniziano quelle partite che definiranno la classifica – osserva alla vigilia coach Matteo Angori –. Vedo le prime quattro/cinque posizioni abbastanza definite, poi ci saranno tanti scontri diretti per provare a essere le prime subito sotto queste squadre. Tornano gli infrasettimanali? Si riduce il tempo di lavoro, ci si allena poco e si gioca tanto, ma noi veniamo da due vittorie che ci hanno dato fiducia e dobbiamo ritrovare continuità nei risultati".

Con il gruppo che è volato in Sicilia anche Filippini e Sanguinetti, ma mentre il pivot non pare pronto a rientrare oggi, per il play si avvicina il graduale ritorno in campo. "Potrebbero esserci qualche minuto in campo per lui, ma questo lo valuterò anche alla luce dell’ultimo allenamento".

Trasferta su un parquet difficile che lo stesso Angori conosce bene per esperienza personale (dal 2017 al 2021 è stato coach nel settore giovanile e della squadra di C Gold, quindi assistente allenatore in A2). "Conosco bene l’ambiente e il pubblico di Capo d’Orlando e storicamente la squadra dà sempre il meglio di sé in casa, non a caso ha al momento una sola sconfitta casalinga. Giocano un basket diverso, più intenso, di corsa, senza scordare che affronteremo una squadra reduce da due sconfitte. Sicuramente dovremo ridurre le palle perse per evitare canestri facili in contropiede e quelle situazioni che possono farci trovare non in equilibrio. Anche la lotta a rimbalzo potrebbe essere una chiave della partita. L’ultima gara con Fiorenzuola ci ha fornito delle indicazioni importanti, vincendo per la prima volta pur tirando male da tre, segna che la squadra ha capito dove andare e come giocare nelle giornate in cui la palla non entra".