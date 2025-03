Estra, arriva il presidente David. Stipendi e mercato i temi sul tavolo

Il mercato è uno dei temi che verranno dibattuti oggi dal nuovo presidente biancorosso Joseph Mark David in arrivo oggi in città. L’intenzione sembra quella di voler aggiungere un giocatore straniero all’attuale roster per arrivare ad avere almeno cinque stranieri a referto dal momento che Pistoia ha ancora un visto da poter utilizzare. Pistoia è ancora in corsa per provare a centrare l’obiettivo salvezza ed avere una freccia in più nella proprio faretra potrebbe tornare molto comodo in questo finale di stagione.

I biancorossi, calendario alla mano, avranno cinque partite fuori casa (Trento, Tortona, Milano, Venezia e Reggio Emilia) e quattro in casa (Trieste, Sassari, Bologna e Cremona) per tentare il tutto per tutto. Un cammino per nulla facile e che molto dipenderà dai risultati delle dirette concorrenti ma ancora uno spiraglio c’è ed è giusto provarci. Da qui la decisione, al netto delle disponibilità economiche, di scandagliare il mercato per trovare il giocatore giusto da inserire nel roster.

Sarà quindi una giornata campale quella di oggi per il nuovo presidente biancorosso Joseph Mark David che dovrà affrontare diversi temi che ci sono all’ordine del giorno. Primo fra tutti quello di garantire la sopravvivenza del club. Il 16 ci sarà da pagare gli stipendi non solo dei giocatori e staff, ma anche di tutte quelle altre figure che fanno parte della società e questo rappresenta già un primo punto importante. Il passo successivo sarà poi quello di assicurare le risorse economiche necessarie per arrivare a fine stagione ed infine decidere cosa intenderanno fare i soci americani una volta terminato il campionato. Certo, molto dipenderà da come andrà a finire la corsa salvezza perché se Pistoia dovesse riuscire a rimanere in serie A si aprirebbero certi scenari mentre in caso di una eventuale retrocessione le cose cambierebbero non poco.