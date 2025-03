Estra, la coperta è corta. Salvezza appesa a un filo

Siamo onesti, Pistoia al momento più di questo non può fare. I giocatori che sono rimasti e solo per questo gli va dato merito, sono un gruppo di professionisti volenterosi che mettono l’anima in campo, ma purtroppo le lacune ci sono e sono evidenti perché la squadra tecnicamente parlando non è una squadra che può competere davvero per la salvezza. Mancano dei giocatori in alcuni ruoli e quelli che ci sono devono fare gli straordinari sia durante la settimana che la domenica. Il cuore, la grinta, la voglia di non mollare sono senza alcun dubbio caratteristiche fondamentali, ma servono anche tattica e tecnica per vincere le partite. L’Estra in questo momento ha pochi punti di riferimento e quando questi vengono bloccati ecco che tutto si ferma, le soluzioni non si trovano e diventa difficile trovare alternative.

Brescia, Trento e la stessa Tortona sono superiori a Pistoia magari non al punto di diventare partite senza storia. Lo sono diventate sia per la forza degli avversari e sia perché in tutte e tre le occasioni il piano partita è stato lo stesso: escludere dal gioco Forrest, Kemp e Paschall. Nel preciso momento in cui questi tre non riescono a giocare oltre ad avere problemi a livello tattico subentrano anche quelli di natura psicologica, perché non trovare soluzioni genera frustrazione che si trasforma in mancanza di lucidità e poi in scoraggiamento. De Raffaele, tecnico preparato, navigato e profondo conoscitore della pallacanestro ha colto benissimo il momento di Pistoia e fino dalla palla a due ha voluto che i suoi non mettessero tempo in mezzo giocando fin da subito aggressivi sui punti di riferimento biancorossi. Tattica che ha dato i suoi frutti visto che già a fine primo tempo la partita era indirizzata dalla parte di Tortona.

Come uscirne? Difficile a dirsi, si può solo attaccarsi alla speranza che Allen possa portare qualcosa in termini di sostanza togliendo magari un po’ di pressione soprattutto ad alcuni giocatori. Dire se Allen potrà portare punti o aiuto per i compagni ad oggi è impossibile, la speranza è che comunque possa dare una mano alla squadra in un modo o in un altro. C’è poi da vedere se oltre ad Allen arriverà anche un altro giocatore anche se visto il calendario sarebbe opportuno averlo già per domenica nella sfida contro Trieste che già diventa un crocevia importante per il prosieguo del cammino in campionato di Pistoia. Sì perché l’Estra avrà a disposizione due partite in casa, Trieste appunto e Sassari, ma quella di domenica riveste un’importanza particolare perché i biancorossi scenderanno in campo conoscendo già il risultato di due sfide che la riguardano da vicino quella tra Varese e Scafati e Cremona contro Treviso. Vincere o perdere a quel punto farebbe tutta la differenza di questo mondo. L’Estra potrebbe rimanere a contatto con le dirette concorrenti per la salvezza, oppure vedere aumentare il distacco in maniera preoccupante.

Maurizio Innocenti