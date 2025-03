Estra, la corsa salvezza fa tappa a Trento. La ’prima’ di David è un Everest da scalare

La prima da presidente per Joseph Mark David. Oggi il numero uno biancorosso sarà presente a Trento al seguito della squadra. Una presenza, quella di David, che quanto meno dà la parvenza che esiste qualcosa dietro il gruppo squadra, un sostegno per i giocatori e, speriamo, un segnale che almeno fino a fine stagione non ci saranno problemi. Di più, al momento, non è ipotizzabile pensare perché se c’è una cosa certa è che a Pistoia si va avanti giorno dopo giorno. David ha immesso nuove risorse economiche per garantire al club il rispetto della scadenza dei pagamenti degli stipendi a giocatori, collaboratori e dipendenti, ed è già un primo passo importante che porterebbe a credere che ci sia la reale possibilità che i soci americani abbiano tutte le intenzioni di arrivare a fine stagione senza ulteriori patemi almeno dal punto di vista finanziario. Una condizione fondamentale questa per garantire un futuro al Pistoia Basket qualunque sia la categoria in cui si troverà il club nella prossima stagione.

David, come detto, rimarrà a Pistoia almeno fino a metà della prossima settimana, perché la scadenza per i pagamenti degli stipendi non era l’unica questione all’ordine del giorno, ma sono diversi i punti che David e soci dovranno discutere insieme al Cda biancorosso. Oggi però è giornata di basket giocato e come prima uscita da nuovo presidente sicuramente David ha scelto un palcoscenico importante dal momento che Trento è senza alcun dubbio una delle squadre più forti di questo campionato, che per lungo tempo ha guardato tutti dall’alto e che adesso si trova al quarto posto in classifica a pari punti con Trapani a due soli punti dalla capolista Brescia affiancata da Bologna.

Una stagione di altissimo livello quella dell’Aquila segno, questo sì, di una programmazione che ha radici profonde, di una società solida e che ha avuto il merito di avvalersi di persone competenti. Pistoia proverà a fare ciò che in questo momento le sue forze le consentono e non sono poi così tante. Okorn nelle sue dichiarazioni è stato molto chiaro affermando che ci sono dei limiti a livello di roster, sia dal punto di vista difensivo che offensivo, e che ci sono pochi punti di riferimento su cui poter fare affidamento. Pistoia dovrà riuscire a trovare un grande equilibrio tra i reparti e tutti dovranno dare qualcosa in più sia in attacco che in difesa per ambire a un risultato impensabile sulla carta.

Maurizio Innocenti