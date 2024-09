Estra, oggi si accende la pre season ’Missione alchimia’ contro la Pielle

Seconda uscita stagionale per l’Estra Pistoia che oggi alle 18 al Palasport di Massa affronterà la Pielle Livorno, formazione che milita nel campionato di serie B. Sulla carta, un test amichevole che serve soprattutto per testare il livello di condizione fisica della squadra e quanto i primi concetti di gioco siano stati assimilati dai giocatori. Nella sostanza, un banco di prova importante per questa pre season dal momento che l’avversario è di fatto considerato dagli addetti ai lavori come una delle pretendenti alla promozione in A2, anche loro rivoluzionati profondamente in estate, tanto alla guida tecnica - col passaggio di testimone fra l’ex Marco Cardani, approdato a Milano sponda Urania, e Federico Campanella -, quanto nel roster con un profondo rebuilding operato dal Dg Petronio.

Pistoia essendo una squadra nuova a partire dal tecnico ha bisogno di tempo per entrare dentro le idee di gioco proposte da coach Calabria e per trovare un feeling tra i giocatori per fare in modo che la macchina inizi a funzionare a dovere con i giusti tempi e ritmi.

I giocatori, in altri termini, devono imparare a conoscersi sia a livello personale che tecnico, trovare il giusto affiatamento in campo e fuori, acquisire gli schemi voluti dal tecnico e metterli in pratica sul parquet. Il tutto tenendo conto che ancora manca un elemento come Eric Paschall che può spostare e non di poco l’asticella della squadra a livello di talento e di presenza fisica.

L’Estra è un cantiere aperto dove al momento sono state gettate le condizioni per poter tirare su l’edificio ma ancora c’è tanto lavoro da fare.

Diciamo che da questa partita amichevole le uniche cose che ci si può aspettare di vedere è una maggiore attenzione in fase difensiva e fluidità di gioco rispetto alla gara contro la Libertas Livorno, la capacità di mettere in pratica gli schemi provati durante gli allenamenti ma senza pretendere che già i meccanismi siano oliati a dovere.

L’incasso della partita sarà interamente devoluto in beneficenza a favore di Autismo Apuania Aps per sostenere il progetto "Basket Aut" un progetto sportivo inclusivo che viene svolto da Autismo Apuania Aps oramai da ben 13 anni, che coinvolge bambini e ragazzi con autismo, ai quali viene data la possibilità di giocare con i loro pari età all’interno della squadra del Centro Minibasket di Montignoso della quale fanno parte. Da diversi anni il Pistoia Basket ha instaurato un’importante collaborazione con l’associazione Autismo Apunia Aps e questa partita è l’occasione per cementare questo rapporto.

Maurizio Innocenti