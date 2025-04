Etrusca basket cade contro Borgomanero dopo tre tempi supplementari: 106-101

Nuova sconfitta consecutiva per l’Etrusca basket nei play-in Gold al termine di una gara durata quasi tre ore e che ha richiesto ben tre tempi supplementari per decretare un vincitore, con il punteggio finale di 106-101 per Borgomanero.

La gara è iniziata con un primo quarto equilibrato con San Miniato che ha chiuso la frazione avanti di un punto sul 20-21. Tuttavia nella seconda frazione si è creata la prima vera spaccatura del match: Borgomanero ha alzato il ritmo dominando sotto canestro, mentre San Miniato ha sofferto in fase difensiva, andando al riposo sul 46-34.

Nel terzo quarto l’Etrusca è rientrata in campo con maggiore intensità, ha trovato buone soluzioni e ha chiuso sul 58-57. Nell’ultimo tempo invece Borgomanero è tornata sotto nel finale con grande determinazione portando la partita sul 77-77.

La sfida è proseguita quindi ai supplementari con il primo che si è chiuso sull’86-86 e il secondo sul 94-94, finché Borgomanero ha approfittato della stanchezza degli avversari portando il risultato finale di 106-101 in una sconfitta pesante, più per la testa che per la classifica. La vetta infatti è salva.