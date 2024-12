Etrusca Basket, delusione proprio nel finale. Decisivi gli ultimi tre minuti: così sorride Prato

Nella decima giornata di campionato, la BNV Juve Pontedera ha perso la sfida tra le mura di casa del Palazoli contro l’Union basket Prato con il punteggio di 72-66, dopo essere stata in vantaggio per ben 37 minuti. La partita, che sembrava saldamente nelle mani dei pontederesi ha visto un ribaltamento decisivo negli ultimi tre minuti, fatali per i padroni di casa, difatti la squadra di Pontedera aveva iniziato bene chiudendo il primo quarto 20-17 grazie a un buon ritmo offensivo e a una difesa solida. Nella seconda frazione, i ragazzi guidati per l’occasione da coach Giambattista e dal primo assistente Pillastrini, hanno continuato a mostrare buone trame di gioco, incrementando il vantaggio con un parziale che ha portato le squadre al riposo sul 42-32. Nel terzo quarto tuttavia, l’Union Prato ha cominciato a recuperare terreno, sfruttando la vena realizzativa dei suoi giocatori più pericolosi, riducendo il distacco e preparandosi a un finale combattuto. Nell’ultimo periodo, alcune decisioni affrettate e conclusioni imprecise dei pontederesi hanno permesso a Prato di trovare con regolarità il canestro e a tre minuti dalla fine. Si è proseguito punto a punto fino all’ultimo minuto, quando un gioco da tre punti di Prato ha portato la squadra a consolidare il vantaggio, chiudendo la gara con due possessi di distanza. Nonostante la sconfitta, la Juve Pontedera ha offerto una prestazione esemplare contro la terza forza del campionato, dimostrando carattere e solidità su entrambe le metà campo.