Etrusca Basket, quarto posto definitivo

E’ quarto posto definitivo per l’Etruscal’Etrusca Basket di San Miniato grazie alla vittoria esterna a Lucca nello scontro diretto (entrambe con 26 punti) dell’ultima giornata della "regoular season" del campionato di serie B interregionale. Con la vittoria sul parquet lucchese – con il risultato finale di 58-72 – il giovane team di coach Gabriele Martelloni strappa il "pass" per giocare alla fase successiva dove accedono solo le prime 4 classificate. Si tratta di un campionato di passaggio tra la "regolar season" e i play-off e l’Etrusca Basket, in virtù appunto di questo quarto posto appena conquistato– giocherà contro le rivali della prima fascia affrontando (con gare di andata e ritorno ) le teste di serie del girone piemontese-lombardo. Alla fine solo due club accederanno ai play-off che non è un obiettivo dichiarato della società sanminiatese. Il traguardo era raggiungere la salvezza della categoria – ottenuta con largo anticipo durante la regoular season – e adesso permettere al giovane team (la media dei giocatori è di 20 anni) di vivere un’importante esperienza formativa contro club blasonati accrescendo così il loro bagaglio di esperienza. Questa fase inizierà il primo weekend di marzo e i biancorossi avranno libero il prossimo fine settimana prima di iniziare questa nuova avventura.