Etrusca basket sfida Mens Sana Siena: scontro decisivo per i playoff

Si preannuncia una sfida ad alta tensione quella in programma domenica alle ore 18 al Palafontevivo di San Miniato, dove l’Etrusca basket affronterà la Mens Sana Siena in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre. Con soli sei turni ancora da disputare, la posta in gioco è altissima e l’obiettivo è di consolidare la posizione in classifica e compiere un passo avanti verso i playoff. Per farlo però San Miniato dovrà non solo superare un avversario ostico ma anche ribaltare la differenza canestri dell’andata.

La Mens Sana, difatti si trova attualmente posizionata tra il quinto e il settimo posto, nel cuore della lotta per un piazzamento favorevole nella zona playoff. Una vittoria in questo caso consentirebbe ai padroni di casa di accorciare le distanze a soli due punti, mantenendo vive le speranze di centrare l’obiettivo stagionale, in più assicurarsi una vittoria con un margine adeguato potrebbe offrire un vantaggio strategico prezioso in caso di arrivo a pari punti, sia nella parte alta della classifica che in quella intermedia.

La gara di andata disputata a Siena, fu un vero braccio di ferro deciso solo negli ultimi possessi. Il grande protagonista fu Prosek, autore di 30 punti e vero trascinatore della Mens Sana. Per San Miniato sarà fondamentale quindi limitarne l’impatto, ma non solo i sanminiatesi dovranno prestare particolare attenzione anche ai tiratori.

San Miniato arriva a questa sfida dopo una settimana complessa, segnata da alcuni acciacchi fisici tra i giocatori, tuttavia la squadra potrà contare sull’entusiasmo del pubblico di casa e sulla voglia di riscatto dopo la battuta d’arresto contro Lucca e con la chiave della partita che sarà basata sulla fase difensiva. Più che mai in una partita come questa saranno decisive la mentalità, l’energia e la capacità di mantenere la concentrazione nei momenti cruciali. Il Palafontevivo si prepara dunque a diventare un fortino con il sostegno dei tifosi che come sempre potrebbe fare la differenza.