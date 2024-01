Eurolega donne: 19. La V nera a Praga: le ragazze di Vincent adesso sognano la grande impresa

Vincere per continuare a sperare nel passaggio ai playoff. Lasciatasi alle spalle la vittoria-formalità con Brescia, la Virtus è tornata finalmente con il pieno recupero anche di Dojkic ed è attesa alle 19 (diretta sulla pagina Youtube EuroLeague Women quarti di finale) dalla decisiva trasferta di Praga.

Cecilia Zandalasini e compagne sono chiamate a imporsi sul campo della prima della classe per continuare a coltivare il sogno di raggiungere i quarti di finale della massima manifestazione continentale.

Vincendo oggi a Praga e bissando poi prossima settimana, martedì 30, in casa con Landes, le ragazze di Pierre Vincent avrebbe la certezza di conquistarsi il passaggio del turno; una sola vittoria invece potrebbe non bastare in base anche a quelli che saranno le dirette concorrenti.

"All’andata con Praga abbiamo giocato una delle nostre partite peggiori e vogliamo dimostrare di essere capaci di giocare contro queste squadre – sottolinea coach Pierre Vincent –. Abbiamo lavorato sul nostro attacco e sarà veramente importante perché loro giocano tanto in transizione e sono pericolosissime a rimbalzo".

Poi il coach francese parla della sua squadra. "Per noi sarà fondamentale trovare tiri aperti, essere attente e tornare velocemente in difesa, questa è la chiave. Sarà importante capire contro chi giocheremo, hanno delle giocatrici assenti per infortunio e hanno perso a Villeneuve d’Ascq senza Sabally e senza Conde. La squadra quindi non è la stessa contro la quale abbiamo giocato a Bologna".

Le altre gare: Gyor-Mersin, Polkowice-Avenida Salamanca, Landes- Villeneuve d’Ascq.

La classifica: Praga 20; Mersin 16; Villeneuve d’Ascq 14; Virtus Bologna; Avenida Salamanca e Polkowice 12; Landes 6; Gyor 4.

Filippo Mazzoni