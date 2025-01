Eurolega, il Partizan fa l’esame all’Olimpia. Al Forum caccia alla settima vittoria di fila

L’Eurolega non dà un attimo di tregua tanto che già questa sera, a 48 ore di distanza, l’Olimpia Milano torna sulparquet del Forum di Assago contro il Partizan Belgrado. Il momento è davvero positivo per i biancorossi con 5 partite vinte nel 2025 (più quella a Treviso di fine anno scorso), 3 di queste in Eurolega e 4 di queste toccando almeno i 100 punti. Un attacco atomico che sta facendo la differenza e che sopratutto sta dimostrando di riuscire ad assorbire i numerosi infortuni. Chi entra in campo sembra magicamente sempre pronto ad essere al posto giusto al momento giusto, con le certezze Mirotic e LeDay attorno ai quali sta girando tutta la squadra. "Per ora - dice coach Messina - giochiamo bene e siamo migliorati perché chi è disponibile sa che starà in campo e può giocare più sciolto. Ma con tante gare ci si espone di più agli infortuni ed è un problema per tutti". Nikola Mirotic, 2° miglior giocatore per valutazione dell’intera Eurolega, ha parlato proprio della sua intesa con LeDay: "Per me giocare assieme a Zach LeDay è divertente e rende tutto più facile perché c’è chimica e fiducia reciproca, e sappiamo di poter contare sui compagni soprattutto in difesa". Coach Messina affronta la sfida contro il suo avversario di mille battaglie Zelimir Obradovic in questo modo. L’Armani e il Partizan sono le due squadre più in forma in Eurolega con 7 successi nelle ultime 10 gare: "Affrontiamo un grande avversario, una squadra che, dopo un inizio difficile, ha elevato il proprio rendimento ottenendo tante vittorie significative. Per noi è fondamentale continuare a mostrare sul campo i miglioramenti difensivi prodotti nell’ultimo periodo". L’Olimpia oltre a Causeur, Dimitrijevic, Nebo, ha perso anche Flaccadori anche se il problema agli adduttori patito contro l’Alba Berlino non sembra dover tenerlo ai box a lungo. Sarà il confronto anche tra due grandi ex come LeDay, a Belgrado nelle ultime 3 stagioni, e Brandon Davies che a Milano vinse lo scudetto 2023. Attenzione massima alle scorribande di Carlik Jones, obiettivo estivo anche milanese, che viaggia a 13.0 punti e 4.8 assist a partita. La gara è cruciale per l’Olimpia per fare un ulteriore passo in avanti, una vittoria metterebbe al sicuro lo scontro diretto (all’andata Milano vinse 81-88) contro una rivale che insegue in classifica a due successi di distanza.