Europei Universitari dal 6 luglio. La delegazione Eusa in visita alle Due Torri. Le ragazze di Losi campionesse in carica

Il 6 luglio si avvicina. Cosa succederà il 6 luglio? Da quel giorno, fino al 13 luglio, sono in programma i gli Europei Universitari di basket che vedranno in prima fila Cus Bologna e Alma Mater. La grande kermesse dei canestri parte in anticipo e c’è stata la prima visita di ispezione da parte dei delegati ufficiali Eusa (European Universities Sports Association), giunti a Bologna per visionare gli impianti sportivi e le location che ospiteranno i giochi.

Ad accogliere i delegati Eusa – Pascale Weiwers delegato tecnico per il basket ed Eszter Gulyas Sport coordinator di Eusa – parte della squadra targata Cus Bologna che comporrà il comitato organizzatore. E quindi la vice presidente del Cus Bologna, Valeria Taraborrelli che coordinerà l’intera organizzazione degli Europei, Matteo Galli responsabile degli impianti Cus, Gioacchino Chiappelli, Maria Sole Vettore e Giorgio Broglia.

Oltre all’ispezione degli impianti, spazio a un momento istituzionale: le delegate Eusa sono state accolte in Rettorato, nella sala dell’VIII centenario, dal delegato del Rettore per la sostenibilità Giacomo Bergamini e dal delegato per l’edilizia Gianluca Morini a conferma dell’importanza di questo evento per la comunità universitaria e sportiva. La macchina organizzativa è attiva da tempo. Giocare in casa, dopo anni di trionfi sui campi di tutta Europa, comporterà una pressione maggiore per gli universitari dell’Alma Mater Studiorum. Ma intanto si sta preparando tutto per consentire ai giovani atleti che arriveranno di affrontare questa avventura nelle migliori condizioni possibili.

Da non dimenticare che la squadra femminile, allenata da Jordan Losi (la capitana era Bebe Tassinari) ha messo in fila un bronzo e uno storico oro, cancellando l’università di Vienna, nell’ultima edizione.

I ragazzi, con in panchina Matteo Lolli, sono reduci da un quarto posto che non li ha soddisfatti. Perché il Cus Bologna – che negli anni ha schierato anche Pippo Ricci, Valerio Cucci, Gherardo Sabatini, Stefano Nikolic e Alberto Conti – è abituato a vincere.

