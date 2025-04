Fabo trionfa contro General Contractor Jesi: Kupstas e Paesano protagonisti

Nella Fabo capace di dettare legge in casa della General Contractor Jesi, e di rientrare prepotentemente fra le prime sei della classe nel girone B di Serie B Nazionale, un dato balza immediatamente all’occhio: degli 88 punti segnati complessivamente dalla truppa di coach Federico Barsotti la metà esatta (44) porta la firma dei due acquisti di febbraio. Tautvydas Kupstas e Alessandro Paesano hanno illuminato la scena al PalaTriccoli e se il lituano aveva già vissuto a Rieti una serata da eroe domenica è toccato al lungo ex Chieti e Pielle Livorno indossare il mantello di Superman: 26 punti, 93 percento dal campo e 21 di valutazione in 21 minuti giocati. Cappellone da pistolero LNP di giornata (il primo in stagione) più che meritato per lui.

"È stato un bel pomeriggio, per me ma soprattutto per la squadra – esordisce Paesano –. Personalmente è stata una di quelle partite in cui è entrato un po’ di tutto (ride ndr) ma prestazioni del genere possono venire soltanto se sei sereno e se senti intorno a te la fiducia di compagni, allenatore e dell’ambiente in generale. Fin da quando sono arrivato ho visto un gruppo disposto a lavorare duro per migliorare e per raddrizzare un momento negativo, quindi mi sono trovato subito in sintonia con questa mentalità. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo cambiato fisionomia adottando un modo di giocare che si addice alle mie caratteristiche e ora stiamo raccogliendo i frutti di ciò che abbiamo seminato".

L’impatto dei nuovi arrivati è andato oltre le più rosee aspettative: la prima partita di Kupstas e Paesano coincideva con il proibitivo impegno in casa della capolista Roseto ed è finita come da pronostico, da lì in poi però il bilancio parla di 7 vittorie e una sola sconfitta in 8 gare, con una striscia aperta di 5 successi consecutivi: "Sia io che ’Kup’ abbiamo portato spensieratezza ma anche tanta fame e voglia di far bene – spiega Paesano –. Entrambi siamo ripartiti da zero, io venivo da sei mesi non facili a Livorno mentre lui si è rimesso in gioco in un altro paese e in un campionato diverso ed è ovviamente motivatissimo. Questa però è una squadra con grandissimi giocatori, ognuno dei quali è in grado di essere protagonista ogni domenica, ora poi abbiamo un sistema di gioco che esalta il nostro dinamismo oltre a renderci versatili".

Versatili gli Herons lo sono anche nel modo di vincere: conducendo nel punteggio dall’inizio alla fine come a Jesi, ma anche rimontando o soffrendo come accaduto in precedenza. Quel che conta è che il nuovo aggancio alla zona playoff è riuscito e ora inizia il bello: "Vogliamo continuare a pensare partita per partita – rivela Paesano –. Ciò che è cambiato è che adesso siamo tornati ad avere fra le mani il nostro destino. L’obiettivo è evitare il play-in, dipende tutto da noi".

Filippo Palazzoni