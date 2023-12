Fabriano, al varco Vicenza: "Servirà dare il massimo"

di Angelo Campioni

I primi dieci giorni di dicembre sono da cancellare in fretta per la Ristopro Fabriano che in poco tempo ha inanellato tre sconfitte consecutive rimanendo con una classifica che ha bisogno di ulteriore ossigeno per non allontanarsi troppo dal vertice di un girone che è molto equilbrato. Fabriano torna a giocare davanti ai propri tifosi, dopo due trasferte, per affrontare la Civitus Allianz Vicenza alle 18 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. Arbitrerà la gara Castellano di Legnano (Milano) e Andrea Mammoli di Perugia. La Civitus Allianz di coach Cilio sarà di scena al PalaChemiba dopo aver superato Padiva. Vicenza ha dieci giocatori over 22, di cui il più giovane, Cucchiaro (11.2 punti, 40% da 3) si sta affermando come uno dei registi migliori di serie B. L’altro giocatore in doppia cifra di punti di media è Bugatti (17.0 punti, 4.0 falli subiti). A sostenere i due atleti Terenzi, Ambrosetti (8.4 punti, 50% da due), Caverni e l’ala Lurini. Sotto i tabelloni Antonietti e Brambilla (9.4 punti, 54% da due) che agiscono da ‘4’. L’ex Sutor Riva (8.4 punti, 84% ai liberi) e Campiello sono i pivot. "Contro Lumezzane – afferma coach Federico Grandi – è stata una partita sempre in equilibrio dove però non siamo mai riusciti a dare continuità dal punto di vista difensivo, e quando subisci 92 punti in trasferta, vincere è praticamente impossibile. Ora ci aspetta una partita insidiosa contro Vicenza, squadra che viene da una vittoria importante nell’ultimo turno contro Padova e che da poco ha inserito due ottimi giocatori come Bugatti e Lurini, diventando così squadra profonda – prosegue il tecnico –. Noi continuiamo a vivere un momento complicato visti gli infortuni: oltre a Stanic e Bedin, in settimana si sono fermati anche Gnecchi e Rapini mentre Granic è stato colpito da un virus influenzale. Tutti daremo il massimo per provare a prenderci questi due punti".