Fabriano e il fattore campo: "Un derby molto sentito"

Finalmente, dopo tre turni di digiuno Fabriano incamera contro Vicenza una vittoria importante sia per la classifica che per il morale. Una gara condotta dal primo fino all’ultimo minuto chiudendo il primo tempo avanti di 20 con i cartai che, nella ripresa hanno resistito al ritorno degli avversari e, alla fine, hanno vinto di 12. Ma ora la testa è tutta sul derby contro Jesi degli ex Merletto e Marulli, cercando di recuperare gli "acciaccati" e provando a superare i cugini lontano dal proprio pubblico, sabato alle 20.30. Jesi è un’ottima squadra con una panchina lunga, ma Fabriano ha tutte le carte in regola per batterla e ritrovare quella continuità nei risultati che sembrava smarrita. "Voglio – afferma coach Federico Grandi – davvero fare i complimenti ai ragazzi per come hanno condotto la partita dal primo all’ultimo dopo la settimana molto complicata appena trascorsa. La chiave della partita è stata l’impatto iniziale soprattutto dal punto di vista difensivo; abbiamo da subito scavato un break che siamo stati bravi a mantenere durante tutto l’arco della partita giocando in maniera equilibrata e abbassando i ritmi quando era necessario". "Sicuramente – continua l’allenatore fabrianese – spiccano le prestazioni di Centanni e Granic, ma la cosa più positiva è stata che ognuno è riuscito a dare il proprio contributo. In settimana valuteremo le condizioni degli infortunati, soprattutto di Stanic e Bedin, e inizieremo da subito a preparare la trasferta di Jesi". "Sappiamo – conclude Grandi – tutti l’importanza di questa partita e di quanto sia un derby sentito per i nostri tifosi; Jesi è una squadra con una rotazione lunga, con tanti giocatori di esperienza e di talento per questo servirà una grande attenzione difensiva per tutti i 40 minuti".

Angelo Campioni