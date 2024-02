Fabriano e Jesi adesso non si fermano più

78

SAN VENDEMIANO

74

GENERAL CONTRACTOR : Merletto 5, Valentini 5, Rossi 19, Casagrande 6, Tiberti 13, Nisi ne, Marulli ne, Santiago Bruno 25, Castillo Soto ne, Carnevale ne, Varaschin 5. All. Ghizzinardi.

RUCKER SAN VENDEMIANO: Di Emidio 8, Gluditis 17, Laudoni 8, Cacace 12, Oxilia 14, Zacchigna ne, Dalla Cia ne, Calbini 4, Perin, Vettori 3, Chiumenti 8. All. Carrea.

Arbitri: Agnese e Procida.

Note: parziali 25-16, 41-35, 59-53.

Jesi non si ferma più e continua a battere le big, salendo sempre più in alto nel raggruppamento B. La General Contractor, dopo una partita equilibrata, ma a lungo condotta dai padroni di casa, supera pure la vicecapolista San Vendemiano confermando che in questo 2024 espugnare il PalaTriccoli è praticamente impossibile per gli avversari.

La General Contractor parte subito forte nel primo quarto e allunga presto con percentuali alte in attacco: la tripla di Santiago Bruno a fil della sirena del primo periodo fissa al 10’ il punteggio sul 25-16. La Rucker rimane sotto nel secondo quarto nel quale si riavvicina con Landoni (39-35 al 19’), ma al riposo si va con la squadra di casa comunque meritatamente avanti dopo due quarti sempre condotti.ù

Ospiti sempre più vicini nel terzo periodo con l’ex Ancona Cacace che segna il -1 (52-51 al 27’), prima che Varaschin riporti a due i possessi di vantaggio per gli jesini proprio sul finire della fine del terzo quarto: 59-53.

La Rucker non molla e torna di nuovo in parità a quota 59 al 32’, poi passa in vantaggio praticamente per la prima volta con la tripla del suo straniero, il lettone Gluditis, costringendo Ghizzinardi alla sospensione (63-64 al 34’).

Sorpassi e contro sorpassi, con ancora Gluditis da fuori (68-69 al 36’) e poi dall’area (71-71 al 38’), ma è ancora una volta il tiro da tre di Jesi a fare la differenza grazie a Rossi, che riporta i suoi avanti 74-71 a meno di 2’ dalla fine. Lo stesso Rossi, dopo l’errore di Gluditis dall’arco, dalla lunetta fissa il +5 in seguito a un fallo di Oxilia (76-71 al 39’). Sul 77-74 Tiberti è in lunetta: segna solo il secondo tiro libero (78-74), ma è sufficiente per vincere ancora.

Andrea Pongetti