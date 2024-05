Fabriano non completa la rimonta. Roseto vince gara 1 dei playoff. Stanic manca il sorpasso decisivo

LIOFILCHEM

87

RISTOPRO FABRIANO

83

LIOFILCHEM : Santiangeli 18, Guaiana 8, Donadoni 11, Petracca, Mantazaris 21, Durante 6, Klyuchnyk 16, Dervishi, Tamani 3, Thioune 4, Marcucci, Maiga. All. Gramenzi.

RISTOPRO FABRIANO: Verri 4, Centanni 17, Stanic 11, Gnecchi 23, Bedin 10, Negri 7, Giombini 9, Granic, Bandini 2, Knot, Carsetti, Romagnoli. All. Niccolai.

Arbitri: Agnese di Barano d’Ischia e Manco di San Giorgio a Cremano.

Parziali: 18-21; 45-33; 65-57; 87-83.

Note: tiri liberi: Roseto 23/27; Fabriano 24/31. Tiri da 2: 20/30; 16/25. Tiri da 3: 8/22; 9/26. Rimbalzi: 27 (off. 4, Mantzaris 7); 30 (off. 7, Bedin 7). Assist 18 (Donadoni 5); 9 (Stanic 4).

Fabriano sfiora la vittoria a quattro secondi dal termine con Stanic che manca la tripla del sorpasso con Roseto avanti di 2 (85-83). Nel finale i locali chiudono al 40’ con un successo incredibile (87-83) dopo una partita giocata intensamente da entrambe le contendenti.

Da una parte Roseto che disputa un secondo quarto incredibile con Fabriano che va in affanno, ma sotto di 16 ci pensa Stanic a chiudere all’intervallo sul -10. Terzo quarto equilibrato con i locali che chiudono al 30’ avanti di otto punti (65-57). Nell’ultimo quarto succede di tutto Fabriano è a -11, ma le forze dei biancoblu riescono a risorgere e a pochi secondi dalla fine, con un Gnecchi stratosferico, si riduce lo svantaggio a -2. A quattro secondi dal termine Stanic ha la palla dell’eventuale sorpasso, ma la sbaglia e così Roseto trionfa in gara 1. Nonostante le prove di Gnecchi (23 punti e 4 rimbalzi, Centanni (17 punti, 2 rimbalzi e 3 assist), Stanic (11 punti, 3 rimbalzi e 4 assist), Bedin (10 punti e 7 rimbalzi), Giombini (9 punti e 6 rimbalzi) e Negri, Fabriano esce sconfitta da questa trasferta ma con la convinzione che può battere Roseto e giocarsi tutto in casa tra venerdì e domenica, quando si disputerrano le altre due gare. Nel frattempo, il secondo episodio della semifinale andrà in scena domani, martedì, sempre al Palamaggetti di Roseto alle 20.45.

Inizio equilibrato con le due formazioni che giocano una grande pallacanestro soprattutto in fase difensiva. Si segna poco con Roseto che conduce 4-3 al 3’. Otto punti di Centanni e Fabriano mette la testa avanti al 5’ (+4, 6-10). Roseto effettua il controsorpasso al 6’ (13-12). Fabriano torna a +5 con la coppia Gnecchi-Giombini all’8’ (14-19) e chiude il primo quarto avanti meritatamente di tre (18-21).

Nel secondo quarto Fabriano non segna più, Roseto si esalta e, con un parziale di 14 a 4, tenta l’allungo e con l’ex Santiangeli trova il +7 al 15’ (32-25). Fabriano prova a reagire ma è sempre Roseto a comandare con i ragazzi di Gramenzi trascinati da uno scatenato Santiangeli che porta il vantaggio a +12 al 18’ (41-29). Fabriano chiude un secondo quarto da dimenticare (solo 12 punti realizzati contro i 27 degli avversari) e dopo aver subito il -16 (45-29) a 40 secondi dal termine chiude il primo tempo sotto di 12 (45-33) con quattro punti di capitan Stanic che danno di nuovo speranza.

Dopo l’intervallo i locali continuano ad andare a canestro con continuità, ma Fabriano, seppur a piccoli passi, rosicchia qualche punticino e prima raggiunge al 23’ il -9 (51-42), poi il -7 al 25’ (53-46). Roseto reagisce e torna a +12 (61-49) al 28’ per poi chiudere al 30’ sul +8 (65-57).

Nell’ultimo quarto Fabriano inizia subito con le triple della coppia Centanni-Gnecchi che porta i ragazzi di Niccolai a -3 (69-66) al 32’. Roseto torna a +11 al 34’ (81-71), Fabriano non molla mai e prima capitan Stanic con una tripla riporta i suoi compagni a -6 (81-75) al 36’, poi Negri dà il -3 (81-78) a 160 secondi dal termine. Finale al cardiopalma con Roseto che pesca il +5 (85-80) a 39 secondi dal termine, ma con Fabriano che torna a -2 (85-83) a 27’’ dalla sirena. Nel finale Fabriano fallisce la tripla della vittoria e Roseto batte gli ospiti per 87 a 83.