Faenza in campo alle 18. I Blacks alla ricerca del colpaccio contro Capo d’Orlando

Viaggio sull’isola con la testa rivolta al terzo posto e alla Coppa Italia. I Blacks giocheranno alle 18 in casa dell’Infodrive Capo d’Orlando, nobile decaduta che ha giocato anche in A1 e nelle coppe europee, ma che quest’anno figura come neopromossa dalla B Interregionale. Capo d’Orlando ha 14 punti in classifica, in casa ha perso solocontro Casale Monferrato ed è trascinata dal lituano Jasaitis, ala 42enne con un passato nei top team europei (ha vinto il campionato spagnolo con il Baskonia e quello israeliano con il Maccabi Tel Aviv oltre al bronzo ai Mondiali e agli Europei) che fa ancora la differenza con 12.5 punti di media. Insieme a lui gli uomini di punta sono Fresno, guardia da 16 punti di media, e il centro Furin. Ancora più competitiva sarà a febbraio quando riavrà Palermo, play che sta lavorando per riprendersi dall’operazione al legamento crociato del ginocchio avuta in estate, e il sostituto di Gatti, rottosi pure lui il crociato, costretto a terminare la stagione a novembre. "Capo d’Orlando è una squadra completa con un impianto di gioco complesso da affrontare – sottolinea coach Luigi Garelli –. Ha lunghi che tirano da fuori, aprono il campo e si fanno valere a rimbalzo ed esterni che si esaltano nel tiro e nell’uno contro uno. Su tutti spicca Jasaitis, bravo a dosare le energie avendo 42anni per essere decisivo soprattutto in fase offensiva. In coppia con lui sotto i tabelloni c’è Furin, con cui si abbina molto bene e a completare il reparto ci sono Marini e Antonietti, bravi a tirare da fuori. Negli esterni dovremo fare attenzione a Barattini, play che mette in ritmo la squadra e che è bravo ad attaccare il canestro, e a Fresno, pericoloso nell’uno contro uno e da fuori".

Servirà la miglior versione dei Blacks ‘da trasferta’ per vincere. "Dovremo avere grande lucidità e leggere molto bene la partita viste le tante soluzioni tattiche dei nostri avversari, senza dimenticare che Capo d’Orlando in casa si esalta".

l.d.f.