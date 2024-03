Faenza piega i Lions. Blacks, vittoria col brivido. Il sesto posto ora è realtà

Blacks Faenza

73

Lions Bisceglie

71

BLACKS FAENZA: Galassi 7, Papa 3, Poletti 19, Siberna 1, Vico 14, Naccari ne, Poggi 10, Ballarin ne, Bendandi ne, Petrucci 5, Pastore 3, Begarin 11. All.: Garelli

LIONS BISCEGLIE: Rodriguez Suppi 14, Chessari 15, Turin ne, Dip 4, Cepic 11, Abati Toure 6, Divac ne, Chiti 13, Rubinetti 6, Fontana 2. All.: Origlio

Arbitri: Rinaldi - Mariotti

Note. Parziali: 23-18; 37-31; 58-52. Tiri da 2: Faenza: 18/38, Bisceglie: 20/40. Tiri da 3: Faenza: 5/18, Bisceglie: 7/25. Tiri liberi: Faenza: 22/32, Bisceglie: 10/11. Rimbalzi: Faenza: 43, Bisceglie: 32. Usciti per falli: Divac e Rubinetti

I Blacks festeggiano la Pasqua battendo Bisceglie e agganciando Mestre al sesto posto, nel giorno del grande ritorno di Garelli al PalaCattani, accolto da cori e da uno striscione di bentornato. Una vittoria arrivata però col brivido, perché nel finale Bisceglie fallisce il tiro della parità dopo aver recuperato 15 punti. Faenza gioca una buona pallacanestro dominando a rimbalzo, ma Bisceglie non molla.

I Blacks provano a dare la spallata grazie al gioco in velocità e alla fisicità sotto canestro, con Galassi che sigla la tripla del 33-22, ma Chessari non ci sta e allo scadere firma il tiro che accorcia le distanza. Nel secondo tempo dopo un break di 9-0 e aver toccato due volte il +15, i Blacks si adattano al gioco di Bisceglie che recupera punti. Faenza cala dal lato fisico e in attacco non è più precisa e a 1’30’’ dalla fine si trova 70-69. Vico trova il ‘gol della vittoria’ approfittando di un errore nella difesa entrando in area per il 72-69 poi Chiti sbaglia la tripla della parità e Poletti va in lunetta segnando un solo libero (73-69). Chessari risponde con il 71-73 poi fallisce il tiro della disperazione poco dopo la metà campo, avuto dopo due liberi falliti da Poletti.

Classifica: Roseto 48; Jesi e Ruvo di Puglia 46; San Vendemiano 42; Fabriano 38; Mestre e Faenza 34; Andrea Costa Imola e San Severo 32; Virtus Imola 30; Chieti (-4) 28; Lumezzane e Ravenna 26; Virtus Padova e Vicenza 22; Bisceglie e Ozzano 20; Taranto 8.

Luca Del Favero