Faenza ruggisce nel derby

Blacks Faenza

73

Andrea Costa Imola

70

BLACKS FAENZA: Galassi 10, Papa 5, Siberna 5, Vico 15, Poggi 7, Ballarin ne, Petrucci 1, Santandrea ne, Aromando 16, Tomasini 7, Pastore 7. All.: Lotesoriere

ANDREA COSTA IMOLA: Drocker 15, Fazzi 12, Sorrentino, Austikalnis 3, Ranuzzi 13, Corcelli 9, Marangoni, Bresolin ne, Martini 3, Ronchini ne, Crespi 15. All.: Di Paolantonio

Arbitri: Giambuzzi - Marianetti

Note. Parziali: 11-16; 32-35; 49-48. Tiri da 2: Faenza: 13/29, Imola 19/40; Tiri da 3: Faenza: 8/30, Imola: 8/24; Tiri liberi: Faenza: 23/28, Imola: 8/13; Rimbalzi: Faenza: 43, Faenza: 35. Uscito per falli: Austikalnis Al 33’’ espulso Di Paolantonio per doppio tecnico per proteste

I Blacks si regalano un ottimo Natale vincendo il derby con l’Andrea Costa, grazie ad un ottimo Vico che nel finale è lucido nel segnare i canestri decisivi. Come da copione il match è stato sempre intenso e infatti si è deciso soltanto negli ultimi secondi. Faenza soffre l’intensità dell’Andrea Costa che lotta su ogni pallone presentando una difesa a zona difficile da affrontare, passando subito a comandare fino a raggiungere il 16-9, costringendo Lotesoriere al time out. Entrambe le squadre sbagliano tantissimo in attacco, ma il merito di Imola è di restare avanti pur dovendo rinunciare ad Austikalnis, il suo miglior realizzatore, che commette tre falli nel primo quarto.

Il canestro a fil di sirena di Poggi per l’11-16 rinvigorisce i Blacks, bravi a rifarsi sotto fino al 19-21, ma ancora una volta l’Andrea Costa reagisce e tocca il massimo vantaggio: 35-26. Faenza riordina le idee e rosicchia punti con quattro liberi di Vico, arrivando all’intervallo sotto 32-35, uno svantaggio frutto anche delle ben 11 palle perse. Al rientro in campo i Blacks sono trasformati.

Un super Aromando porta l’inerzia del match nelle mani, ma Imola risponde e il match resta in equilibrio. Pastore con la tripla del 60-53 prova a dare la spallata decisiva, ma Corcelli non ci sta e sempre dalla lunga distanza firma il 62-63 a 1’30’’ dalla fine. Sale allora in cattedra Vico che con una tripla (di tabella) regala il 68-62 a 48’’ dalla fine che risulta decisivo, visto che nel finale Faenza chiude i conti dalla lunetta. Classifica: Ruvo di Puglia 28; Roseto e San Vendemiano 24; San Severo 22; Chieti (-1) 19; Faenza, Andrea Costa Imola e Jesi 18; Fabriano e Ravenna 16; Mestre e Lumezzane 14; Virtus Imola 12; Virtus Padova e Vicenza 10; Ozzano, Bisceglie e Taranto 8.

Luca Del Favero