Fase a orologio, seconda giornata. Colpaccio Nardò: i pugliesi sbancano Milano

La sorpresona arriva dall’anticipo. Il dominio del girone rosso prosegue anche nella seconda settimana di orologio grazie al colpo esterno di Nardò sul parquet dell’Urania Milano. Il match del Palalido finisce 71-81, con 16 a testa di Smith e Stewart Jr ma soprattutto dominio sottocanestro di Iannuzzi (23+9) a favore dei pugliesi. Da rimanere ad occhi aperti, soprattutto perché Nardò pareva in caduta libera e l’Urania è al momento squadra con due piedi ben dentro ai playoff nel verde. Oggi la giornata prosegue con altre quattro partite: alle 18 Trapani – Verona, alle 18.30 Luiss Roma – Orzinuovi e alle 20.30 Cantù – Trieste e Treviglio – Cividale. Incrocio importantissimo, quest’ultimo, anche in ottica di classifica per Rbr.