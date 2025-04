Federico Casoni torna al PalaTagliate: sfida tra Ravenna e Montecatini

Federico Casoni, uno degli eroi della promozione dalla C Gold alla B, oggi sarà protagonista da avversario sul parquet del PalaTagliate. "Avrò l’opportunità di rivedere tante persone che ho avuto modo di conoscere nell’anno e mezzo che ho passato a Montecatini e questo indubbiamente mi farà molto piacere – confessa l’ala ora in forza a Ravenna –. Comunque vada per me sarà una bella serata".

Tanti i ricordi in maglia Herons: "Quello indelebile però non può che essere la vittoria del campionato in gara-5 del derby di finale contro la Gema Montecatini". Al debutto in B Nazionale, Casoni sta disputando una stagione molto solida: "Mi ero promesso di cercare di fare il più possibile cose che non finiscono nelle statistiche, di aiutare in ogni modo la squadra secondo le mie caratteristiche. Non sta a me giudicare la mia stagione ma abbiamo raggiunto l’obiettivo ed è questo ciò che conta".

Ravenna è stata sin qui la squadra rivelazione del campionato: cosa deve temere Montecatini di questa OraSì? "Abbiamo stupito tanti addetti ai lavori, anche grazie ad un girone di ritorno in cui abbiamo battuto tante avversarie più quotate. Inspiegabilmente giochiamo meglio in trasferta che in casa. E di questo gli Herons ne terranno conto". E invece cosa c’è da temere di questa Fabo? "Dovremo cercare di pareggiare la loro intensità".

f. pal.