Felicità Fabo. "Ambiente speciale. La vetta? È presto»

Più che la destinazione finale, ossia la vittoria, la sesta in altrettante partite casalinghe, a far godere il coach della Fabo Herons Montecatini Federico Barsotti in questa stracittadina termale è stato il "viaggio": i duemila spettatori, il rumore del PalaTerme durante il match, gli spalti gremiti per un avvenimento di cui molti sportivi montecatinesi, pur non ammettendolo, ormai non possono più fare a meno. "Il PalaTerme era talmente bello che ho alzato gli occhi durante la partita per godermi lo spettacolo – ammette il condottiero degli "aironi" – Non mi succede mai, ma mi sono emozionato prima ancora di cominciare. Merito di quello che stiamo facendo, ovviamente non da soli, ma insieme anche alla Gema: abbiamo riacceso la passione per il basket in città e questo è motivo di grande soddisfazione". Lo spettacolo lo hanno dato entrambe, ma a trionfare al termine di quaranta minuti tiratissimi sono stati però ancora i suoi Herons: "E’ stata una grande partita fra due squadre molto attrezzate, noi abbiamo fatto una gara inferiore alle precedenti dal punto di vista offensivo, sbagliando molti appoggi e collezionando 16 palle perse che a mio avviso sono un’esagerazione visti i ritmi non eccessivamente alti con cui sono scorsi i quaranta minuti – analizza Barsotti –. Da un punto di vista difensivo abbiamo fatto una gara veramente tosta, correggendo alcuni errori che avevamo fatto a Treviglio: siamo riusciti ad attaccare bene Savoldelli e a limitare Passoni, anche se Korsunov ci ha fatto male sugli scarichi. E’ stata una gara anche molto tattica fra due squadre che si conoscono nei minimi dettagli e che alla fine i dettagli hanno deciso. Siamo orgogliosi di averla portata a casa così come ci inorgoglisce il fatto che tutti ci vedano come i favoriti per il primo posto nel girone – conclude – la realtà però è che non siamo nemmeno a metà campionato ed è veramente troppo presto per fissare obiettivi".

Filippo Palazzoni