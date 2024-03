"Ferrara, arriviamo alla fase clou con fiducia"

Ferrara Basket inaugura stasera (ore 21) alla Bondi Arena il suo Play-In Gold, la seconda fase di campionato che metterà in palio l’accesso ai playoff. Un mini girone con otto partite da vincere per assicurarsi i primi sei posti, ed evitare invece gli ultimi due, che metterebbero anzitempo la parola fine alla stagione dei biancazzurri. Sarà un gruppo un po’ rinnovato, quello che scenderà in campo da questa sera rispetto al finale di stagione regolare: l’infortunio di Yarbanga, che ne avrà per due mesi e verrà rimpiazzato da Sankaré, e l’innesto del play/guardia Guerra rappresenteranno le novità di una squadra che punta a proseguire il buon momento e ad inanellare la quarta vittoria di fila. "Comincia un nuovo campionato – commenta coach Giovanni Benedetto –, andiamo ad affrontare quattro squadre dell’altro girone che non conosciamo. I ragazzi sono concentrati, c’è una cifra tecnica importante in questo gruppo che si è guadagnato la mia fiducia a suon di buone prestazioni: ora entriamo nella parte più importante del campionato con una convinzione diversa rispetto a quando sono arrivato. L’arrivo di Guerra ci permetterà di avere più tranquillità nelle rotazioni dei piccoli, ma non ci aspettiamo niente di particolare da lui, è con noi solo da tre giorni e deve restare tranquillo. Godrà di tutto il tempo necessario per cercare di inserirsi appieno in un gruppo che è già formato, e che recentemente ha fatto dei passi in avanti importanti. L’assenza di Yarbanga? E’ un duro colpo, il ragazzo è giovane e stava facendo enormi progressi, ma per fortuna avremo l’opportunità di inserire Sankaré, sono convinto che anche lui riuscirà a darci un buon contributo".

Questa sera sarà sfida a Pordenone, piazza storica con trascorsi anche in A2, che porterà alla Bondi Arena un buon seguito di tifosi: Venuto e Mandic i principali spauracchi di una squadra ben organizzata che parte con due punti in più rispetto a Ferrara. "Hanno un roster profondo – spiega il vice allenatore Castaldi –, Venuto è un play di ruolo importante per la categoria e sotto canestro possono contare su due lunghi di livello. Sono una squadra che difensivamente cerca di essere aggressiva e di concedere poco agli avversari, mentre in attacco si appoggiano molto sul play ex Kleb".

Jacopo Cavallini