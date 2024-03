Ferrara Basket, a Bergamo vale doppio. Benedetto: "Obiettivo primi quattro posti"

"Dobbiamo ribadire che stiamo affrontando squadre di buonissimo livello, in ogni caso per noi diventa fondamentale in chiave classifica recuperare il terreno perso". Coach Benedetto ha ben chiaro il risultato di cui ha bisogno oggi la sua Ferrara Basket sul campo di Bergamo (palla a due alle 18), per cancellare il brutto ko di Gardone e riavvicinarsi alle primissime posizioni nel gironcino del Play-In Gold. Un altro passo falso rischierebbe di mettere in una posizione scomoda i biancazzurri, vista la classifica cortissima e le sei squadre in quattro punti: "Abbiamo necessità di fare qualche punto in più rispetto alle nostre concorrenti – le parole del tecnico calabrese –, l’obiettivo è entrare tra le prime quattro, considerato che Sangiorgese e Fidenza mi sembrano abbastanza indirizzate verso i primi due posti. A Gardone la mia espulsione ha influito sul risultato finale, stavamo inseguendo ma il gap non era esagerato, poi da quel momento si è dilatato: mi assumo tutte le responsabilità, anche se è la prima volta in carriera che vengo allontanato. Merito alla coppia arbitrale (ride, ndr): il livello degli arbitri non è adeguato per il momento del campionato, molti sono ragazzi che devono ancora fare esperienza. Speriamo di trovare oggi una coppia arbitrale che sappia gestire meglio certi passaggi della partita".

"Ci siamo ricordati bruscamente che se non siamo al 100% della condizione mentale i passi falsi si possono fare contro chiunque – analizza il vice allenatore Marco Castaldi –, è stata una settimana in cui i ragazzi si sono allenati con attenzione, ben coscienti della brutta prestazione offerta domenica scorsa. Bergamo è una squadra con grande organizzazione difensiva, lo abbiamo sottolineato parecchio in questi giorni: dovremo essere preparati ad avere di fronte una squadra che difensivamente potrà metterci in difficoltà". Qualche acciacco in settimana per Ballabio e a ridosso della palla a due per Marchini, ma entrambi non preoccupano e saranno a disposizione di Benedetto oggi.

Jacopo Cavallini