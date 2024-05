Ferrara Basket, adesso o mai più. Se non vince stasera, addio playoff

Per non chiudere anzitempo la propria stagione, Ferrara Basket ha bisogno di trovare la rivincita questa sera (ore 20.45) alla Bondi Arena in gara 2 di semifinale playoff contro Fidenza, dopo la sconfitta per certi versi inspiegabile in gara 1 che ha messo in salita la serie per i biancazzurri. Come accaduto nelle due precedenti sfide casalinghe della post season, Ferrara sarà trascinata dal proprio caloroso pubblico, che nell’ultimo periodo sta spingendo i propri beniamini verso un traguardo – quello della promozione in B Nazionale – ancora alla portata. "I nostri splendidi tifosi dovranno sostenerci pure stasera – le parole del tecnico Giovanni Benedetto –, in una partita che dovremo vincere a tutti i costi per proseguire il nostro percorso ed evitare di andare in vacanza anticipatamente.

In gara 1 abbiamo dimostrato di potercela giocare, forse di essere superiori a Fidenza, ma non siamo riusciti a portarla a casa, vuoi per sfortuna, vuoi per errori nostri ma anche per qualche fischio arbitrale che ci ha penalizzato.

La squadra ha reagito bene psicologicamente in questi due o tre giorni, dovremo essere capaci di resettare e di non pensare a ciò che è successo nel finale di gara 1: se riusciamo ad indirizzare la partita subito sui nostri binari, poi sarà più facile anche gestirla e scordarsi degli errori fatti a Fidenza".

In tanti hanno visto una similitudine tra la gara di domenica al Pala Pratizzoli e quella giocata il 1 novembre scorso dai biancazzurri, ancora in epoca Furlani, e persa dopo essere stati sopra di tredici lunghezze a 7’ dalla fine: "Sinceramente non la vedo così, in quel caso Ferrara non segnò per sette minuti – spiega Benedetto –, mentre domenica scorsa abbiamo continuato a giocare bene fino a due giri di lancette dalla sirena.

Ripeto, alcuni fischi arbitrali hanno spostato l’inerzia dalla parte di Fidenza, ma ora non dobbiamo pensarci più: questa squadra ha le qualità per ribaltare la serie, sono convinto che possiamo farcela".

Superate le mille presenze nella serie dei quarti con la Gardonese, pure stasera è previsto un importante colpo d’occhio sugli spalti della Bondi Arena: l’ambiente da categoria superiore dovrà contribuire a fare il suo, e a ‘spaventare’ una Fidenza sicuramente col morale alle stelle. Nei playoff basta davvero poco per spostare l’ago della bilancia da una parte all’altra: Ferrara deve fare il suo e impattare la serie, poi la ruota potrà girare anche in gara 3.

Jacopo Cavallini