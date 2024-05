Ferrara Basket, così fa male. Ora risollevarsi in fretta

La sconfitta in gara 1 fa ancora male, soprattutto per il modo in cui è arrivata. A Fidenza, Ferrara Basket aveva la partita in mano, avanti di sei lunghezze a due minuti dalla fine, poi – come purtroppo altre volte è accaduto in stagione – un blackout inspiegabile che ha consegnato il primo atto della serie di semifinale playoff alla Fulgor. Nell’immediato post gara del Pala Pratizzoli, c’era parecchio sconforto tra giocatori e staff tecnico, perché la sensazione di essere sulla strada giusta per indirizzare la serie dalla propria parte c’era tutta, e invece il piano partita è andato in fumo a causa di alcuni errori sanguinosi negli istanti finali. Ferrara ha giocato bene, per lunghi tratti meglio di Fidenza, e proprio per questo si fa fatica ad accettare il risultato del campo: sul 69-75, con l’inerzia totalmente nelle mani dei biancazzurri, sono arrivati invece errori marchiani, che hanno rimesso in moto Fidenza e riaperto una gara che a Ferrara bastava solamente gestire nel modo corretto per portare a casa. Il mancato rimbalzo di Drigo, il gioco da tre punti concesso a Markovic e le tre palle perse in fila di Ballabio gridano vendetta, e finiscono purtroppo per non dare merito a una squadra che fin lì aveva fatto tutto quello che doveva fare.

C’è rammarico, oltre alla consapevolezza di aver perso una grandissima occasione anche guardando un pochino più in là: dall’altra parte del tabellone, infatti, la favoritissima Sangiorgese è stata sconfitta a domicilio da Bergamo (62-67), e anch’essa vede in salita una serie che la vedeva partire certamente in pole position, nonostante l’assenza importante di Bianchi. Sia chiaro, per Ferrara nulla è perduto, ma ora coach Benedetto dovrà essere capace di lavorare sulle teste dei suoi, perché rispondere subito ad una mazzata di questo tipo non è facile: giovedì sera (ore 20.45) si torna in campo alla Bondi Arena per gara 2, e i biancazzurri dovranno cancellare le scorie mentali dell’epilogo di gara 1, concentrandosi una partita alla volta e cercando di forzare la serie a gara 3.

Jacopo Cavallini