Ferrara Basket da trasferta

Finalmente, è proprio il caso di dirlo: Ferrara Basket centra la vittoria del gruppo nel suo momento più difficile, vince e convince a Piadena ed ora può guardare decisamente con maggiore serenità alle due gare casalinghe consecutive con Bologna e Cesena.

Può farlo soprattutto coach Adriano Furlani, che dopo la sconfitta interna con Sansebasket aveva vissuto giorni non facili, contestato da una parte della tifoseria e messo sulla graticola da qualche spiffero che cominciava a girare nell’ambiente, anche se – e ribadirlo ci sembra giusto – la società mai lo aveva messo in seria discussione.

Invece Drigo e compagni hanno risposto come meglio non potevano, dimostrando di essere con il loro allenatore e mettendo a tacere le critiche (giuste) del recente periodo.

Ora Ferrara non può sedersi sugli allori, perché la bella prova in terra cremonese dovrà necessariamente fare da preludio ad una seconda parte di stagione più continua: i biancazzurri hanno finalmente dimostrato di poter essere incisivi anche in difesa, cavalcando l’atletismo di Yarbanga, sempre più fondamentale nei momenti topici delle partite, e di un Drigo che nelle ultime uscite ha convinto pure nell’atteggiamento difensivo, oltre alla solita mano letale dall’arco dei tre punti.

Per alzare ancora di più il livello servirà ritrovare i migliori Cecchetti e Marchini, decisamente appannati sia contro Sansebasket che con Piadena, ma cardini di un organico che negli esterni manca ancora di una rotazione: non è un caso che il diesse Pulidori stia scandagliando il mercato alla ricerca di una pedina che possa fare al caso di coach Furlani.

Il nome in cima alla lista resta quello di Maurizio Del Testa, 34enne esterno in forza a Chieti, in B Nazionale, che potrebbe liberarsi nei prossimi giorni considerati i problemi economici della società abruzzese. Ottimo difensore, attualmente sta viaggiando a 6 punti di media in 23 minuti di utilizzo, ed è reduce da un’annata in A2 con la maglia della Npc Rieti culminata con la retrocessione in Serie B.

Probabilmente se ne saprà di più a metà della prossima settimana, ma Ferrara ha il mirino puntato su di lui mentre prepara le due gare casalinghe di fila contro Bologna e Cesena.

Jacopo Cavallini