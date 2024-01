Ferrara Basket è tornata al successo in serie B. Benedetto: "Un primo passo verso i playoff. I giovani? Nessun rischio, gioca chi merita»

E’ un successo che sa tanto di ripartenza quello che Ferrara Basket ha colto mercoledì sera contro l’ex capolista Fidenza, in una serata che per certi versi ha riappacificato il pubblico biancazzurro con la squadra dopo le tumultuose sconfitte con Cesena e Nerviano. La Bondi Arena ha infatti dimostrato di apprezzare lo spirito messo in campo dagli uomini di coach Benedetto, che in poco più di una settimana dal suo arrivo ha già saputo dare un’impronta diversa a una squadra che sembrava in caduta libera e incapace di reagire mentalmente. Invece la svolta pare esserci stata, ma la prova del nove Ferrara la avrà solamente domani, quando Drigo e soci saranno in campo a Cernusco sul Naviglio contro il fanalino di coda. "Avevo fiducia ma non mi aspettavo che i ragazzi andassero oltre le mie più rosee previsioni – ha spiegato coach Benedetto nel post gara –, è stata una partita intensissima e nel finale abbiamo rischiato di pagare dazio, ma nel complesso sono rimasto piacevolmente sorpreso. E’ il primo passo che abbiamo fatto verso dei playoff che vogliamo guadagnarci cercando di combattere ogni singola partita".

Ferrara ha avuto tanto da tutti gli effettivi scesi in campo, dai veterani ma soprattutto dai giovani: da sottolineare le prove convincenti dei vari Romondia, Yarbanga e Sankarè. "Chi ha giocato ha saputo dare il giusto temperamento, ed è quello su cui più abbiamo battuto in questi giorni. I giovani non sono stati lanciati in campo, non mi prendo rischi del genere, a Cento avevo un roster di 12 giocatori e giocavano tutti, questo è quello che farò sempre. Quando la palla scotta di più al momento è meglio la gestiscano Marchini e Ballabio, anche se nel finale sono incappati in qualche palla persa di troppo e questo non deve più accadere".

Rimessa in moto la macchina con Fidenza, però, ora c’è da ingranare e non fermarsi, perché Ferrara non può permettersi di sbagliare, a maggior ragione con l’ultima in classifica. Domani a Cernusco i biancazzurri dovranno mettere in campo lo stesso atteggiamento che si è visto nel turno infrasettimanale. Infine, un retroscena di mercato: il diesse Pulidori in settimana è stato ad un passo dal chiudere l’arrivo dell’esterno italiano Shaquille Hidalgo Queiroz, in questa prima parte di stagione a Lucera in B Interregionale a quasi 18 punti di media. Quando sembrava quasi fatta, però, il giocatore ha scelto di tornare vicino alla famiglia a Gallarate, sempre in B2.

Jacopo Cavallini