Ferrara Basket, Gardone nel mirino. Ma domenica mancherà Sankarè

Dopo la sosta pasquale, Ferrara Basket è tornata ieri ad allenarsi e il focus è già sulla gara casalinga di domenica pomeriggio (ore 18) contro la Gardonese, squadra che all’andata fece un sol boccone dei biancazzurri, battuti 91-70 in una partita mai veramente in discussione.

Di quei quaranta minuti in terra bresciana Drigo e compagni dovranno fare tesoro, anche se ben difficilmente gli avversari potranno mettere in campo la stessa aggressività con la quale sono abituati a ‘giocarsi’ le partite casalinghe.

Nel proprio fortino, infatti, la Gardonese è stata capace di mettere al tappeto anche la capolista Sangiorgese, mentre in trasferta ha perso due volte su due, a Fidenza e a Pizzighettone.

Grazie al successo di Pordenone, i biancazzurri hanno sostanzialmente ipotecato i playoff: basterà una vittoria nelle prossime tre gare, senza badare ai risultati altrui, per festeggiare l’approdo alla post season, ma in casa estense si guarda in alto, perché il quarto posto non sembra accontentare la truppa allenata da Giovanni Benedetto. Con un filotto positivo, che è tutto fuorché impossibile, e approfittando di qualche passo falso di Bergamo o Fidenza, Ferrara può addirittura ancora puntare al terzo posto, piazzamento che vorrebbe dire tanto in ottica playoff, perché significherebbe evitare sia al primo che al secondo turno – a meno di clamorosi ribaltoni – la Sangiorgese, formazione che al momento sembra la più accreditata a tentare il salto di categoria.

Si tratta di ‘fantabasket’, sia chiaro, ma se Ferrara dovesse arrivare in finale playoff ecco che le chance per salire sarebbero due, considerato che nel caso di sconfitta ci si andrebbe a giocare poi uno spareggio con le tre perdenti delle altre conference, in cui saranno in palio altre ulteriori due promozioni.

Nel frattempo, però, occhi puntati sulla Gardonese: domenica alla Bondi Arena non ci sarà Assane Sankaré.

Il classe 2007 di scuola Vis 2008 partirà infatti nella giornata di oggi alla volta di Parigi, dove sarà impegnato nella quarta tappa dell’Euroleague Adidas Next Gen Tournament.

Sankaré farà parte del team che racchiude i migliori talenti europei allenato da Petteri Koponen, ex giocatore della Virtus Bologna, ed esordirà venerdì in mattinata contro i greci dell’Olympiacos, prima di affrontare Paris Basketball e Joventut Badalona.

La società del patron Maiarelli ha comunicato ieri pomeriggio che l’atleta non sarà a disposizione per la gara di domenica contro la Gardonese.

Jacopo Cavallini