Ferrara Basket, il bello arriva ora. Michelini: "La città ci sta seguendo"

A pochi giorni dall’inizio dell’avventura ai playoff, il direttore generale di Ferrara Basket Stefano Michelini e il capitano Mathias Drigo hanno fatto visita alla redazione del "Carlino". Una bella chiacchierata, che speriamo possa essere di buon auspicio in vista della fase decisiva della stagione: i biancazzurri, mercoledì 8 maggio alle 20.45, ospiteranno in gara uno la Gardonese in una serie che si preannuncia comunque abbastanza combattuta. "Ad inizio anno c’era un po’ di diffidenza nei nostri confronti – le parole di Michelini –, in una pallacanestro sempre meno sostenibile il sogno era quello di costruire un progetto a 360 gradi. A distanza di mesi possiamo dire di aver mosso passi importanti: a noi spetta un ruolo di diffusione e proselitismo, alle realtà che ci accompagnano lasciamo la libertà di operare come meglio credono, ma unendoci nei momenti topici come quello che stiamo per affrontare. Il progetto ‘Alleanza Digitale’ è la nostra arca, sulla quale sono salite diciassette società cittadine, e sancisce la ‘mission’ di Ferrara Basket: vogliamo entrare nelle scuole per ricostruire un pubblico giovane che possa affiancarsi ai nostri abbonati e ai sostenitori a noi più vicini. La risposta della città? Sono convinto che i nostri tifosi ci staranno vicini, ancora più di quanto hanno fatto finora: per noi è un orgoglio sapere che in quarta serie c’è una media di 7-800 persone a sostenerci, a maggior ragione dopo un fallimento.

Ma non mi sento di fare proclami, già troppi ne sono stati fatti in passato, e poi abbiamo visto come è andata a finire". Oltre al progetto sportivo, dunque, tante iniziative sociali che hanno riavvicinato i giovani alla palla a spicchi, e che Michelini intende portare avanti pure in futuro: "Il sogno per l’anno prossimo è quello di far rivivere un grande torneo scolastico tra gli istituti cittadini, ci stiamo già lavorando con alcuni insegnanti e contiamo di metterlo in piedi con l’avvio della nuova stagione sportiva.

In questi mesi ci siamo radicati sul territorio, aprendoci alla città e alle associazioni, speriamo di raccogliere i frutti di questo lavoro con un aumento ulteriore delle presenze al palasport in questa fase finale della stagione".

Jacopo Cavallini