Ferrara Basket, il pericolo è Davico. Insidia argentina in vista di gara 1

Doveva essere Pordenone, invece sarà la Gardonese. Una squadra arcigna, fisica e con una buona dose di talento: sono queste le caratteristiche principali degli avversari di Ferrara Basket nel primo turno playoff, al via mercoledì sera (ore 20.45) alla Bondi Arena. La formazione bresciana ha raggiunto la post season grazie al successo esterno nell’ultimo turno dei Play-In sul campo della capolista Sangiorgese: un epilogo al cardiopalma, considerato che fino a tre minuti dalla fine la Gardonese era sotto di otto lunghezze e tutto lasciava presagire ad una serie tra Ferrara e Pordenone.

Invece è arrivato il colpo di reni che ha consegnato i playoff all’armata di coach Perucchetti: i biancazzurri avrebbero forse preferito re-incrociare i friulani, ma partiranno sicuramente coi favori dei pronostici, se non altro per il fattore campo dalla propria. E anche per un organico che nel complesso è superiore a quello della Gardonese, che in ogni caso può contare su alcuni giocatori pericolosi: su tutti l’ex di turno Ignacio Davico, che nelle due gare di Play-In ha letteralmente fatto ammattire la difesa estense.

Per lui 28 punti segnati sia all’andata che al ritorno, e la sensazione di stare di fronte a un giocatore che ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto in carriera: Ferrara poserà su di lui gli occhi della sua retroguardia, così come sull’altro esterno Motta, 11.7 punti di media in stagione. Sotto canestro l’atletismo di Yarbanga dovrà vedersela con i centimetri di Airaghi (10.5 ppg) e Graziano (8.3), giocatori non propriamente talentuosi ma che fanno dell’intensità e della prestanza fisica i loro punti di forza. Coach Benedetto, che parlerà oggi alla vigilia di gara uno, ha avuto due settimane per studiare le contromosse e arrivare al meglio alla serie: oggi si entra ufficialmente in clima playoff, il countdown verso il primo atto della post season è partito.

Jacopo Cavallini